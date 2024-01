Blinken je ob tem pohvalil robustnost demokratičnega sistema na Tajvanu, kjer so danes poleg predsedniških potekale tudi parlamentarne volitve. Dodal je, da je Washington zavezan ohranjanju miru in stabilnosti v Tajvanski ožini ter mirnemu reševanju sporov brez prisile in pritiska.

V Bruslju so medtem pozdravili današnji rezultat volitev na Tajvanu in čestitali vsem volivcem, ki so sodelovali pri »zglednem izvajanju demokracije«. Zmagovalec volitev Lai sicer v izjavi urada visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella ni bil omenjen.

»EU je še naprej zaskrbljena zaradi naraščajočih napetosti v Tajvanski ožini in nasprotuje vsakršnemu enostranskemu poskusu spremembe obstoječega stanja. Mir in stabilnost v Tajvanski ožini sta ključna za regionalno in svetovno varnost ter blaginjo,« še navaja izjava Borrellovega urada.

V tekmi za predsedniški položaj na Tajvanu je s približno 40 odstotki glasov zmagal kandidat vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP) Lai Ching-te. Volitve sta pozorno spremljala predvsem Peking in Washington, ki se borita za vpliv v tej strateško pomembni regiji.

Kitajske oblasti so danes sporočile, da odločno nasprotujejo tujemu vmešavanju in separatističnim dejavnostim, katerih cilj je neodvisnost Tajvana. Ob tem so zatrdile, da nameravajo vztrajati pri ponovni združitvi Kitajske, saj Tajvan vidijo kot del svojega ozemlja.