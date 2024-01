Nova vodja Svetovne meteorološke organizacije (WMO) pod okriljem ZN Celeste Saulo je v petek opozorila, da bi bilo leto 2024 lahko še bolj vroče kot lansko, saj bo pojav El Nino letos najverjetneje še dodatno okrepil vročino in prinesel še višje temperature. El Nino je naraven podnebni vzorec, ki je povezan z dvigom temperatur po vsem svetu, globalno temperaturo pa običajno v največji meri zviša v letu po svojem nastanku.

Po navedbah WMO so bili med junijem in decembrom lani vsak mesec postavljeni novi mesečni temperaturni rekordi. Dodali so, da sta bila julij in avgust najtoplejša meseca doslej, ter obenem uradno potrdili, da je bilo leto 2023 najtoplejše leto v zgodovini meritev. Dvig temperature zemeljskega površja je lani skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija. V Evropi je bilo leto 2023 drugo najtoplejše v zgodovini – za 0,17 stopinje Celzija toplejše je bilo zgolj leto 2020.