Na predsedniških volitvah na Tajvanu po prvih projekcijah vodi favorit Lai Ching-te

Na Tajvanu so se zaprla volišča, na katerih je okoli 20 milijonov volivcev odločalo o predsedniku in sestavi parlamenta tega samoupravnega otoka. Glede na prve neuradne rezultate trenutno vodi favorit Lai Ching-te, ki se predstavlja kot naslednik odhajajoče predsednice Tsai Ing-wen in zagovornik demokracije, poročajo tuje tiskovne agencije.