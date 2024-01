London bo tako Kijevu namenil preko 200 milijonov evrov več vojaške pomoči kot v zadnjih dveh letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rishi Sunak je ob tem pozdravil odločnost Kijeva pri obrambi pred rusko invazijo med skoraj dvoletno vojno in izpostavil, da mu bo Velika Britanija stala ob strani tako v najtežjih trenutkih kot tudi v najboljših časih, ki prihajajo.

»Ukrajina ni sama in nikoli ne bo sama. Putin morda misli, da nas lahko preživi, vendar se moti. Z vami smo danes, jutri in tako dolgo, kot bo potrebno,« je Zelenskemu in Ukrajincem zagotovil britanski premier in dodal, da se v primeru, če bi Ukrajina izgubila vojno, ruski predsednik Vladimir Putin pri tem ne bi ustavil.

Sunak je z ukrajinskim predsednikom Volodimrijem Zelenskim podpisal zgodovinski dogovor o varnostnem sodelovanju, ki bo »prvi korak k neomajnemu stoletnemu partnerstvu med državama«, so še sporočili. London je obisk in povečanje vojaške pomoči objavil dan po tem, ko je Zelenski v četrtek opozoril, da bi vsakršen premor pri obrambi Ukrajine pred rusko invazijo samo okrepil moč Rusije in ji omogočil, da se dodatno oboroži.

Velika Britanija bo Ukrajini zagotobila več tisoč vojaških dronov

Kot so še pred prihodom Sunaka v Kijev sporočili z Downing Streeta, bo Velika Britanija v okviru vojaške pomoči Ukrajini zagotovila več tisoč vojaških dronov, vključno z nadzornimi, udarnimi in pomorskimi brezpilotnimi letalniki dolgega dosega. Zagotovila ji bo tudi rakete dolgega dosega, zračno obrambo ter topniško strelivo.Na Downing Streetu so ob tem izpostavili, da bo s tem Velika Britanija Ukrajini dostavila največ brezpilotnih letal med vsemi državami, večino pa jih bodo izdelali v Združenem kraljestvu.

Po besedah britanskega ministra za oborožene sile Jamesa Heappeyja bodo omenjeni droni Ukrajini v prihodnjih letih zagotovili prednost na bojiščih. Del pomoči bo sicer namenjen tudi za humanitarno pomoč, krepitev ukrajinske energetske infrastrukture in za učenje angleškega jezika prek spleta, navaja britanski BBC.

Sunak je Kijev nazadnje obiskal novembra 2022. Že takrat je državi, ki se že skoraj dve leti brani pred rusko agresijo zagotovil, da Velika Britanija v pomoči ne bo popustila. Danes je med obiskom izrazil prepričanje, da bodo Ukrajino še naprej podpirale tudi druge zahodne zaveznice.

Zelenski pozdravil novo britansko vojaško pomoč

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil novo vojaško pomoč Otoka v višini 2,9 milijarde evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. »Ukrajina in Združeno kraljestvo sta podpisala nov varnostni sporazum brez primere,« je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski in dogodek označil za prelomen trenutek v evropski zgodovini. »Če bi ta zagotovila dosegli leta 1991, tudi z Veliko Britanijo, se vojna ne bi začela,« je ob tem ocenil ukrajinski predsednik.

Medtem je ukrajinski dron danes pri kraju Gorlivka v regiji Doneck, ki jo deloma zasedajo ruske sile, ubil dva človeka, šest pa jih je hudo ranil, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Po njihovih navedbah je dron zadel reševalno vozilo, ki je evakuiralo delavce, ranjene v obstreljevanju. Pri tem sta umrla delavec in bolničar.