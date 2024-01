WHO je opazil porast števila okužb v prejšnjem mesecu, kar je predvsem posledica druženj med prazniki. "Čeprav covid-19 ni več svetovni zdravstveni problem, virus še vedno kroži, se spreminja in ubija," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Decembra so zabeležili še 42 odstotkov več hospitalizacij zaradi covida-19 in 62-odstoten porast sprejemov na intenzivne oddelke v primerjavi z novembrom. So pa pri organizaciji opozorili, da podatki temeljilo le na informacijah iz manj kot 50 držav, pretežno evropskih in ameriških.

Kljub temu so prepričani, da poraste beležijo tudi v drugih državah, ki ne zbirajo podatkov. Zato so pozvali k preventivnim ukrepom za zaščito pred okužbo.

Tedros je bo tem še pozval vlade, naj spremljajo pojavnost virusa in zagotavljajo testiranja, zdravljenje in cepiva.

WHO je lani maja odpravila izredne razmere zaradi covid-19. Pandemija, ki jo je WHO razglasila marca 2020, je poleg več milijonov smrtnih žrtev povzročila gospodarsko opustošenje in poglobila neenakosti.