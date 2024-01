Vloga zajca in zajklje v politiki Evropske unije

Človekove pravice. Če se prav spomnim, sem za ta izraz prvič slišal od Matevža Krivica na Radiu Študent. To je bilo daleč pred letom 1988, ko je postal najbolj viden član Odbora za varstvo človekovih pravic. Krivic je praktično delal za zaščito človekovih pravic, preden je postalo moderno govoriti o njih, in je delal za njihovo zaščito, ko je šlo iz mode. Ko so človekove pravice postale vprašanje izbrisanih, je postal njihov pravni zastopnik. Javno je zastopal pravice prosilcev za azil in protestiral tudi, ko je na Kongresnem trgu prišlo do vandaliziranja zastav nasprotnikov splava. Človekove pravice se izražajo v jeziku prava, vendar so vprašanje politike. Brez sprenevedanja. V igri so temeljne etične odločitve posameznika in družbe. Verjamem na besedo.