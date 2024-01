Izraelsko veleposlaništvo je danes novinarje in urednike povabilo na predvajanje posebnega okoli 40 minut dolgega filma, v katerem so iz videoposnetkov hamasovcev na dan njihovega terorističnega napada 7. oktobra sestavili daljši film napadov, umorov in posledic, kot so jih videli Hamasovci. Posnetki so pridobljeni iz telefonov Hamasovcev, ki so bili pri napadu ubiti oziroma posnetkov, ki so bili najdeni med izraelskim napadom v Gazi.

Tega filma izraelsko veleposlaništvo ne želi predvajati zgolj slovenskim novinarjem temveč tudi slovenskim parlamentarcem. Podobne projekcije so sicer izvedli že lanskega novembra v več evropskih državah in ZDA, kjer so jih predvajali tudi skupini senatorjev. Zaradi predvajanja tega grafičnega filma se je med nekaterimi poslanci dvignilo precej prahu.

V državnem zboru so nam potrdili, da je prošnja veleposlaništva Izraela v RS za predvajanje posnetkov napada teroristične organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra 2023 bila naslovljena na predsednika Odbora za zunanjo politiko Predraga Bakovića in na predsednico Skupine prijateljstva z Državo Izrael Ivo Dimic. »Po besedah predsednice Skupine prijateljstva Ive Dimic je bil na Skupini prijateljstva izglasovan sklep, da se člani Skupine prijateljstva danes srečajo z veleposlanikom Države Izrael in v okviru obiska naj bi bil prikazan tudi omenjeni posnetek napada Hamasa,« so nam sporočili iz državnega zbora na naše poizvedovanje.

Kot so zapisali v vabilu na izraelskem veleposlaništvu, posnetki grafične elemente, kot so umori, napadi in drugi vizualni elementi. »Kljub temu smo prepričani, da je prikaz tega posnetka izredno pomemben, saj bo jasno prikazal resnična grozodejstva, storjena v napadu. Opozorilo: Zaradi občutljivosti materiala na projekcijo ne bo dovoljeno prinašati telefonov ali drugih snemalnih naprav. Jasno mora biti, da vizualno gradivo, prikazano na posnetku, ni namenjeno objavi ali predvajanju,« je opozorjeno v vabilu.

Skopa poslanska udeležba

Skupino prijateljstva državnega zbora sicer sestavljajo poslanci Iva Dimic (NSi), Predrag Baković (SD), Tatjana Greif (Levica), Jožef Horvat (NSi), Alenka Jeraj (SDS), Aleksander Prosen Kralj in Miha Lamut (Gibanje Svoboda), Mojca Šetinc Pašek (neodvisna), Matej Tonin in Jernej Vrtovec (oba NSi). Po naših informacijah se je vsi člani ne bodo udeležili.

Med njimi ne bo poslanca Svobode Aleksandra Prosen Kralja. Kot nam je povedal, se ne bo predvajanja udeležil, ker je v obtoku že dovolj enostranskih zgodb. »Ne razmišljam o tem, da bi izstopil iz skupine prijateljstva,« je še dodal. Na predvajanje ne bo tudi poslancev Socialnih demokratov, ki so se organizatorjem dogodka opravičili.

Zagotovo na predvajanju ne bo neodvisne poslanke Mojce Šetinc Pašek, kar je že sporočila po facebooku. »Danes poskuša izraelski veleposlanik izkoristit parlamentarno skupino prijateljstva, da bi slovenskim poslancem odvrteli video posnetek Hamasovega terorističnega napada na mirovni koncert, ki je bil povod, da se je Izraelska oblast maščevala z genocidom nad Palestinci. S takim, 'čustvenim' izsiljevanjem in manipulacijo ter s tem opravičevanjem genocida, ki ga kot maščevanje za teroristični napad Hamasa, nad Palestinskim prebivalstvom izvaja oblast v Izraelu, se v nobenem oziru NE STRINJAM!« je zapisala in dodala, da je zato na ta sestanek ne bo iz protesta.

»Od slovenske zunanje politike - predsednika vlade in zunanje ministrice - pričakujem jasno dikcijo in obsodbo genocida nad Palestinskim civilnim prebivalstvom in simbolno priznanje Palestine kot države! To bi morali storiti v imenu humanosti, človečnosti in občih civilizacijskih norm. Ne pa, da mlačno in preračunljivo sledimo izjavam EU glede Izraela,« je menila nekdanja poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek.

Greifova izstopila iz skupine prijateljstva

Prav danes, ko bo moralo priti do ogleda Hamasovega filma je iz skupine prijateljstva izstopila poslanka Levice dr. Tatjana Greif. V poslanski skupini Levice so pojasnili, da njen izstop ni neposredno povezan s predvajanjem filma, temveč s celotnim dogajanjem glede vojne v Gazi. Kot je zapisala Greifova, izstopa iz človeških, humanih in osebnih razlogov. »Kot posameznica in kot nosilka politične funkcije se počutim popolnoma nemočna, obupana in jezna, ob masakru v Gazi, pred očmi celega sveta, ki ne stori ničesar. Izstopam iz protesta proti krvavi moriji Izraela v Gazi, proti gnusnim genocidnim dejanjem. Grozovitem nasilju nad civilnim prebivalstvom, razrušenih domov, izstradanim, brez pitne vode, hrane, bolnišnic, zdravil. Iz protesta proti izraelskemu zločinu 30 tisoč umorjenih nedolžnih žrtev, med njimi večina žensk in otrok. Iz protesta proti izraelski vojski, ki pobija nedolžne ljudi, z buldožerji skruni sveže grobove in pokopališča. Proti surovi militantni drži Izraela, ki rohni v zloveščih napovedih še hujših napadov in totalnega uničenja palestinskega naroda. V prijateljstvu z državo, ki izvaja genocid, maščevanje nad civilisti v ujetništvu enklave, ki izvaja etnično čiščenje palestinskih ozemelj, ne morem biti in ga z globokim prezirom zavračam.«

Vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec je na ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon naslovil dopis o vmešavanju izraelskega veleposlaništva v demokratične procese Republike Slovenije. »To, da takšno vabilo prihaja po tem, ko je RS jasno zavzela stališče miru in obsodila izraelske kršitve mednarodnega humanitarnega in vojnega prava zaradi genocida, ki trenutno poteka nad Palestinci s strani Izraela, in desetletja trajajočega apartheida, ni presenetljivo. Je pa resen precedens, ki terja odziv.« V poslanski skupini pričakujejo, da bo ministrica izraelskega veleposlanika Zeeva Bokerja poklicala na zagovor.

