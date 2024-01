V Modo Mi&Lan so vložili skoraj dva milijona evrov, uredili razmere, izvedli reorganizacijo, uredili večje število pravnih zadev, poravnali nujne zapadle terjatve do zaposlenih, delno so obnovili proizvodnjo, izplačali plače, regrese in obveznosti za nazaj ter tekoče plače za november, je povedal Pečečnik.

V ZDA našli kupca, ki bi bil pripravljen podpisati petletno pogodbo, s katero bi držali podjetje nad vodo. »Uskladili smo ceno, videli smo, da imamo resne probleme s kvaliteto izdelkov, ampak smo bili to pripravljeni popraviti,« je poudaril Pečečnik. Nato so ugotovili, da se bo v 24 mesecih več kot 50 odstotkov od sedanjih približno 100 zaposlenih upokojilo, v štirih letih pa bo v pokoj odšlo tri četrtine zaposlenih.

»Kljub temu, da smo prebrskali celoten bazen, vse šole, zavod za zaposlovanje, tega kadra res nismo našli, saj očitno v Sloveniji tega kadra ni več in tudi interesa ni«.

Kader so iskali tudi na Hrvaškem in Madžarskem, a niso bili konkurenčni, saj je tam plačni sistem bistveno manj obremenjen.

»Tukaj se je naš voz nekako ustavil, direktor je lastnikom, torej podjetju Elektronček predlagal stečaj, uprava ga je potrdila in tako bomo podjetje dali v stečaj,« je dejal podjetnik. Nekdanjemu lastniku Milan Mörecu je bil pripravljen za en evro vrniti podjetje, a je slednji to zavrnil.

Kot je sklenil, posel je, a podjetje zaradi pomanjkanja kadra nima perspektive. »Mi smo naredili vse kar znamo, vse kar se da, vemo pa, da je tudi globalno ta panoga dokaj v krizi.«.