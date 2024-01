Za veliko noč oziroma v petek, 29. marca, bo vrata odprl novi kamp Aminess Avalona Resort, ki ga urejajo ob robu kraja Povljana na južnem delu otoka Pag. Od kraja Pag je kamp oddaljen 13 kilometrov, v pol ure vožnje pa je dostopen tudi z dalmatinske avtoceste. Točna lokacija bo na polotoku Rastavac, tako da bo kamp s treh strani obdan z morjem. Vzhodna stran kampa je sončna, na zahodni strani pa bodo borovci poskrbeli za nekaj dodatne sence.

Aminess Avalona Resort bo zelo moderno urejen kamp, ki bo zadostil kriterijem za pet zvezdic in pridobitev naziva ADAC Superplatz. Odprt bo od konca marca do sredine oktobra. Ob urejenih parcelah bo vključeval tudi mobilne hišice in glamping hišice, skupno pa bo prostora za okoli 1800 gostov. Posebnost kampa bo, da bodo imele številne parcele in hišice svoj bazen, dodatno bodo uredili vodni park z večjimi bazeni in tobogani. Na voljo bo kar pet toboganov, največji bo dolg 76 metrov in visok 12 metrov, na voljo pa bodo tudi tobogani dolžin 66, 35, 26 in 17 metrov.