Na drugi izvedbi DP je nastopilo 12 mešanih ekip oziroma 70 tekmovalcev in tekmovalk. Druga je bila ekipa Feniks 1, v kateri som bili poleg Pirc Musar še Žiga Zalar, Tim Cerkvenik Muzafirovič in Victoria Krivolutskaya. Tretje mesto je osvojila ekipa Epic 1, ki so jo sestavljali Nino Stenko, Jakob Marcel Del Piero, Ljuba Ceglar in Simona Kogovšek.

Po kvalifikacijah je v polfinalu Feniks 2 Woop Areno premagal z 2:0, Feniks 1 pa Epic 1 z 2:0. V finalnem dvoboju je bila boljša postava Feniks 2, ki je z 2:0 premagala Feniks 1.

Najboljši posameznik v kvalifikacijah v šestih igrah je bil Aleksander Koštric (Primorska) s 1377 točkami, najboljša posameznica Eva Krafogel (Feniks) s 1273 točkami. Najboljšo igro 300 je odigral Nino Stenko (Epic 1).