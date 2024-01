Po napetem pričakovanju je predsedniška palača sredi dne v izjavi sporočila, da je Emmanuel Macron za premierja imenoval dosedanjega ministra za šolstvo Gabriela Attala in mu podelil mandat za sestavo vlade. Sam Macron je v sporočilu na omrežju X zapisal, da računa na njegovo energijo, da bo uresničil njegov projekt obljubljene regeneracije.

Prejšnja permierka Elisabeth Borne je namreč odstopila, potem ko so se že dlje časa napovedovale spremembe v vladni ekipi, ki je bila v malo manj kot dveh letih mandata velikokrat pod pritiskom. Uspelo ji je sicer sprejeti nekaj težavnih zakonov, vključno z nepriljubljeno pokojninsko reformo minulo pomlad in spornim zakonom o priseljevanju decembra lani.

Macron se je doslej drugi ženski na čelu francoske vlade v ponedeljek zahvalil za izjemno delo v službi naroda. Njenemu odhodu in imenovanju novega premierja naj bi še ta teden sledilo tudi preoblikovanje vlade, pogajanja o ministrski ekipi pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še potekajo.

Prvi odkrito istospolno usmerjeni predsednik francoske vlade

Brez večine v narodni skupščini in soočen z vzponom skrajne desnice Macron tri leta pred koncem mandata išče nov zagon, ki bi njegovo stranko popeljal proti evropskim volitvam, ki bodo junija in na katerih bi lahko morala premoč priznati skrajni desnici. Obenem je veliko pričakovanj usmerjenih v nova vodilna imena v stranki Preporod, saj se Macron leta 2027 po dveh mandatih ne bo mogel znova potegovati za predsedniški položaj.

Vse od ponedeljkovega odstopa vlade se je kot najverjetnejši novi premier omenjal prav Attal, ki med vladnimi ministri uživa največjo priljubljenost. Postal je doslej najmlajši in prvi odkrito istospolno usmerjeni predsednik francoske vlade. Je v civilni zvezi z evropskim poslancem Stephanom Sejournejem.

Izhaja sicer iz skupine mladih podpornikov Dominiqua Strauss Kahna, nekdaj enega vodilnih predstavnikov levice, ki je padel v nemilost po aretaciji zaradi spolnega napada leta 2012. Bil pa je med prvimi socialisti, ki so ob ustanovitvi njegove stranke leta 2016 sledili Macronu.

Bliskovit vzpon v francoski politiki

Njegov vzpon v političnih krogih je bil bliskovit - kmalu po Macronovi izvolitvi za predsednika leta 2017 je postal tiskovni predstavnik vlade, nato minister za proračun, julija lani pa je stopil na čelo ministrstva za šolstvo. Na tem položaju je prepričal številne starejše prebivalce, ki sestavljajo glavnino Macronovega volilnega telesa, s stališči v prid uniformam ali prepovedi muslimanskega oblačila abaja v šolah. Njegov dinamičen način delovanja in strmo vzpenjajoča kariera nekatere opazovalce spominja na Macrona in njegov vzpon v politiki.

Imenovanje novega vodje vladne ekipe so sicer sprva napovedovali že za ponedeljek zvečer, nato za danes zjutraj, kar je sprožilo govorice o notranjih nesoglasjih, ki pa so jih najvidnejši člani dosedanje vlade zanikali. Vodja poslanske skupine stranke Preporod Sylvain Maillard je Attalu čestital z besedami, da je prepričan v njegovo vestno uresničevanje njihovega projekta in v poosebljanje skupnih vrednot.

V skladu s francoskim političnim sistemom je sicer predsednik tisti, ki določa glavne usmeritve, premier pa je odgovoren za vsakodnevno vodenje vlade.