»Prišel je s sekiro in z njo tolkel po avtomobilih in oknih hiš. Mogoče je imel namen koga poškodovati, a do zdaj še nikoli ni bil agresiven,« je povedal sosed in dodal, da se je pred dvema letoma popolnoma umaknil od ljudi. »Ne vemo, kaj se je zgodilo, vsi smo v šoku,« je zaključil.

Moški se je po incidentu odpravil proti svoji hiši, kjer so ga pridržali policisti. Tam so odkrili tudi truplo ženske. Kot so sporočili, gre najverjetneje za posmrtne ostanke starejše članice družine, vzroka njene smrti pa v četrtek še niso mogli ugotoviti zaradi slabega stanja trupla. Od njene smrti je namreč preteklo že več časa.

Po neuradnih informacijah gre za mamo moškega. Sosedi so hrvaškim medijem povedali, da je niso videli že več kot dve leti. Za moškega so medtem dejali, da je bil miren in neproblematičen človek.

Ko bo obdukcija pokazala vzrok smrti, bo policija javnosti pojasnila, zaradi katerega kaznivega dejanja ga bodo preganjali. Zaenkrat ne izključujejo možnosti, da je ženska umrla naravne smrti in da njene smrti ni prijavil.

Motiv še ni znan

Po neuradnih informacijah hrvaškega spletnega portala Index.hr naj bi bil povod za nesrečo prihod električarja, ki mu je želel izklopiti elektriko. Moškemu to ni bilo všeč in je za izklop obtožil sosede.

»Videla sem, da je bil gol in v rokah držal sekiro. Šel je do soseda in ga okrivil, da mu je on izklopil elektriko,« je povedala soseda.

Osumljenec je trenutno v pridržanju, kriminalistična preiskava pa še poteka. Motiv uradno še ni znan.