Že zdaj je jasno, da med potniki na evropsko prvenstvo (EP) v rokometu ne bo Roka Ovnička, ki si je pet minut pred koncem prve tekme poreškega turnirja, na kateri je Slovenija s 37:32 premagala Črno goro, poškodoval desno koleno. Še isti dan so v izolski bolnišnici opravili prve preiskave, ki so pokazale, da 28-letni organizator igre, ki v letošnji sezoni igra za francoski Nantes, ne bo mogel igrati nastopiti na letošnjem EP. To je že četrti igralec z lanskega svetovnega prvenstva, ki letos ne bo mogel igrati v Nemčiji. Že pred Ovničkom Zorman ni mogel računati na Domna Makuca, ki ima prav tako poškodovano koleno, Štefan Žabić ima težave s strgano ahilovo tetivo, po poškodbi hrbta pa okreva Blaž Janc. Vsi trije so se poškodovali v svojih klubih. »Če ne bi bilo poškodbe Ovnička, bi dejal, da smo proti Črni gori odigrali dobro tekmo. V primerjavi s tekmo v Slovenj Gradcu proti Avstriji smo izboljšali nekaj stvari: obrambo, napad, učinek vratarjev,« je po zmagi nad Črnogorci dejal Uroš Zorman.

Zgrešili pet sedemmetrovk od sedmih

Slovenski selektor je bil manj zadovoljen z igro svojih izbrancev po obračunu s Hrvati, ki so bili na prvi tekmi turnirja z 29:25 boljši od Črne gore. Na tekmi, ki je odločala o prvem mestu na turnirju Croatia pokal, je bilo neodločeno le pri izidu 1:1, v nadaljevanju pa so s petimi zaporednimi goli pobudo prevzeli Hrvati, ki so do odmora svojo prednost povečali še za gol. Nekdanji vratar Celja Filip Ivić je bil nerešljiva uganka za slovenske rokometaše, med drugim je v prvih 30 minutah ubranil štiri strele s sedmih metrov od skupno šestih. V drugem polčasu je bila igra slovenske izbrane vrste nekoliko boljša, dvakrat se je nasprotniku približala na tri gole zaostanka. Zadnjič v 45. minuti, ko je v polno zadel Gašper Marguč, vendar so Hrvati spet hitro pobegnili in na tekmi brez večjih težav prišli do visoke zmage.

»V petek smo odigrali precej boljšo tekmo. Tokrat je v naši igri manjkala energija, morda je za to kriva tudi manjša utrujenost. Obračun s Hrvati smo začeli brez iskrice, kar me najbolj moti. Morda je ta poraz opomin, ki je prišel še ob pravem času. Sposobni smo igrati precej bolje. Upam, da nam bo zaušnica koristila in da bomo na evropskem prvenstvu pokazali prave predstave,« ni bil zadovoljen Jure Dolenec, kapetan slovenske reprezentance. »Če na tekmi nismo pravi, rezultat ne more biti pozitiven. V zagovor igralcev lahko rečem, da so morda nekoliko utrujeni, saj je bila to druga tekma v 24 urah. Ob tem nas je nekoliko presekala poškodba Ovnička, tudi nekateri drugi igralci so nekoliko načeti. Med polčasom smo se zbrali, nadaljevali dobro, v igri imeli navdih. Če potegnemo črto, smo zgrešili tudi pet sedemmetrovk. Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje tako,« je poraz svojih izbrancev komentiral slovenski selektor Zorman. Slovenija je igrala v naslednji zasedbi: Vujović, Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 1, Marguč 3, Dolenec, Cehte 4, Jovičić Slatinek 1, Kodrin 1, Zarabec 1, Horžen 1, Mazej, Bombač 3 (1), Mačkovšek 5 (1), Novak 2, Vlah 2, Drobež, Suholežnik 2.

Jutri v Nemčijo

Slovenska reprezentanca bo v Nemčijo odpotovala jutri, danes pa bo Zorman na novinarski konferenci objavil seznam potnikov. V drugi del tekmovanja se bosta iz skupine D (Slovenija, Poljska, Norveška, Ferski otoki) uvrstili najboljši dve reprezentanci, ki se bosta v Hamburgu pomerili z najboljšima ekipama iz skupine E (Švedska, Nizozemska, BiH in Gruzija) in skupine F (Danska, Portugalska, Češka in Grčija).