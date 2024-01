V soboto bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči na nedeljo se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 7 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bodo padavine oslabele in na zahodu postopno ponehale. V vzhodni Sloveniji bo občasno lahko rahlo snežilo. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je zajela srednjo Evropo, zahodne Alpe in severno Sredozemlje in bo vse bolj vplivala tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas še deloma jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Dopoldne bo občasno deževalo predvsem v Kvarnerju, popoldne pa tudi v krajih zahodno od nas. Krepil se bo južni do jugozahodni veter. V soboto bo oblačno in deževno. Na območju Alp bo ponekod snežilo do dolin, proti večeru se bo v krajih vzhodno od nas meja sneženja spuščala. Ob severnem Jadranu bo večji del dneva pihal jugo, proti večeru pa bo zapihala burja.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev ponovno krepila. V soboto bo vpliv vremena na počutje obremenilen.