Danes ob enih zjutraj se je začela prva faza obnove železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki jo je župan Zoran Janković že lani pospremil z besedami: »Grozni časi bodo vse leto, to morate vedeti.« Vendar jutranje gneče na večjih vpadnicah v središče Ljubljane ni bilo. Očitno so opozorila pristojnih in množično medijsko obveščanje zalegla. »Ponavadi se z Linhartove do viške gimnazije peljem s sedmico in na Bavarcu prestopim na šestico. Zaradi obvoza sem danes raje izbral dvojko, ki vozi po običajni trasi. Morda se je promet na kratko ustavil v podvozu pri Orto baru, sicer pa sem do šole prišla brez zamude,« nam je zaupala ljubljanska dijakinja. Njen sošolec iz Črnuč je zaradi obvoza šestice izgubil kakih 20 minut. Tudi njegov avtobus je stal le pri Orto baru.

Manjši zastoji pri Orto baru

Za voznike, ki se dnevno vozijo po Šmartinski cesti in zavijejo v podvoz pod železnico in naprej proti Masarykovi cesti, je prometni zamašek v križišču Topniške in Šmartinske jutranja stalnica. »Danes je morda celo nekaj manj voznikov kot ponavadi. Se pa opazi, da je več avtobusov. In ti ustvarjajo krajše zastoje,« nam je nekaj po 7. uri zjutraj povedal voznik osebnega avtomobila. Simpatično je bilo poklepetati s kolesarjem Martinom, ki se je pohvalil, da je čez praznike iz kleti vzel staro očetovo kolo in ga »glancal« tri dni. »Tudi prednjo gumo sem moral zamenjati. Očitno bom v naslednjih mesecih najhitreje v centru na dveh kolesih,« se je nasmehnil. In ni bil edini, ki je med prazniki tako razmišljal. Kajti Vilharjev podhod pod železniško postajo je danes pokazal povsem drugačno jutranjo energijo. »Danes je pa precej bolj živahno. Sam sicer kolesarim vsako jutro in po navadi ne srečam veliko kolesarjev. Samo poglejte, ljudje nosijo kolesa po stopnicah, po klančini sredi podhoda se je prav nevarno peljati,« nam je povedal kolesar in pripomnil, da je že na pogled opazno več pešcev. »Pa že nekaj časa noben potniški vlak ni pripeljal na postajo.«

Koliko več je bilo kolesarjev na cesti, smo preverjali tudi pri Europlakatu, ki izvaja storitev izposoje mestnih koles. Pri izposoji v sistemu Bicikelj niso opazili posebnosti: »Do 13. ure je bilo opravljenih 1795 izposoj, medtem ko je bilo dan prej 3136 izposoj. Lani smo 4. januarja do 13. ure zabeležili 1487 izposoj, dan pred tem pa je bilo opravljenih 2336 voženj.«

Pešci in kolesarji, ki v središče prestolnice prihajajo iz smeri Bežigrada ali gredo z Bavarskega dvora proti Bežigradu, so morali uporabiti prav Vilharjev podhod. »Uh, malo sem zmedena. Z avtobusom sem prišla do glavne postaje, zdaj pa stojim pred zaporo in ne morem do šole,« se je odzvala gimnazijka bežigrajske gimnazije. Usmerili smo jo proti podhodu. Pomagali smo tudi angleško govoreči študentki fakultete za družbene vede, ki je s kolesom obstala pred zaporo in s pomočjo aplikacije iskala rešitev.

Kolesarji in pešci v podhodu Vilharjeve

Tudi zaradi lepega vremena in sončnih žarkov, ki so počasi ogreli hladne ljubljanske ulice, pešci danes niso imeli težav. »Danes sem izza Bežigrada vseeno v mesto prišla z avtomobilom. Zaradi obvoza, šla sem mimo Kolinske in naprej na Vilharjevo do parkirišča na Trgu OF, sem se vozila 20 minut dlje kot običajno. Gneče pa ni bilo,« nam je pred hotelom Intercontinental povedala Sandra in tudi sama ocenila, da je bilo na cesti precej manj ljudi kot sicer.

Stanje na terenu so ves čas spremljali mestni redarji, policistov pa v ljubljanskih križiščih ni bilo veliko. Stanje jutranjega prometa si je prišel ogledat tudi direktor LPP Peter Horvat, ki nam je malo po 8. uri zjutraj zagotovil, da avtobusi vozijo v rednih intervalih, morda se zgodi le kakšna dodatna minuta zamude. »Priznam, da sem bil zjutraj zelo optimističen: verjel sem, da bodo ljudje poslušali obvestila in namesto avta raje uporabili javni potniški promet ali sedli na kolo. Čeprav smo pripravljeni zagotoviti dodatne avtobuse, bodo ti danes ostali v garaži, saj večjih zamud ni, prav tako ne prevelikega števila potnikov,« nam je povedal Horvat in po pogovoru z vodjo operative na glavni avtobusni postaji zagotovil, da tudi na medkrajevnih progah avtobusi vozijo po voznem redu. To nam je potrdila tudi skupina dijakov srednje gradbene šole. »Smo vozači z Vrhnike. Razen v manjši gneči na Tivolski cesti nismo stali nikjer. Imamo pa zdaj še pol ure časa, da z Bavarca pridemo do šole,« so bili optimistični fantje.

Današnji ognjeni krst »napovedanega kaosa« smo torej preživeli skorajda z odliko, a bo treba počakati na ponedeljek, ko se bo zaradi začetka druge faze obnove nadvoza situacija na ljubljanskih cestah verjetno zaostrila. Na Dunajski bodo odprli po dva pasova v vsako smer, zato gre pričakovati, da bodo udeleženci v prometu – tudi tisti, ki so ta teden ostali doma – začeli ponovno uporabljati utečene poti v mesto. To pa bo prineslo povečan promet v času jutranje in popoldanske prometne konice. »Edini nasvet, ki ga imam, je, da se bo treba centru izogibati in uporabljati raje javni potniški promet in kolo,« je pogovor zaključil Horvat.