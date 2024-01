Ponoči so začeli podirati južni del nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani, zaradi česar bo cesta na tem območju štiri dni popolnoma zaprta za promet. Gre za eno najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k strpnosti.

Popolna zapora bo trajala do 7. januarja, v tem času pa bo obvoz urejen prek Celovške, Drenikove, Samove in Tivolske ceste ter v obratni smeri. Pešci bodo preusmerjeni prek železniškega podhoda.

Policija bo v času del poleg rednih patrulj v času prometnih konic v različna križišča napotila dodatne policiste, ki bodo pomagali zagotavljati boljšo pretočnost. Sodelovali bodo tudi mestni redarji in ostale ljubljanske službe.

Promet pa bo oviran še naslednjih šest mesecev.

Prva faza: 4.–7. januar

Dolgi obvozi linij LPP

Avtobusi več linij LPP bodo morali zaradi del opravljati dolge obvoze, kar bo neizogibno precej podaljšalo potovalni čas. Avtobusi na linijah 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z bodo med 4. in 7. januarjem morali na obvoz okoli glavne železniške postaje. Obvoz po Trgu Osvobodilne fronte, Masarykovi, Šmartinski in Vilharjevi cesti bo dolg 2,5 kilometra.

Avtobusi na linijah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D bodo omenjene štiri dni v januarju 2024 vozili po skrajšanih trasah, in sicer le do postajališča Kolodvor, kjer bodo imeli začasno končno postajališče. To pomeni, da na teh petih linijah avtobusi med 4. in 7. januarjem ne bodo vozili po Dunajski, Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti.

Posebna avtobusna linija do kolodvora

Vsem potnikom, ki bodo morali vstopiti ali izstopiti na postajališču Ljubljana Šiška, bodo Slovenske železnice skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom zagotovile začasno avtobusno povezavo z glavno železniško postajo. Ta bo prav prišla predvsem potnikom, ki bi morali na glavni železniški postaji presedati med različnimi progami.

Priporočila za pešce in kolesarje

V času popolne prometne zapore Dunajske ceste bo pešec za pot od Bavarskega dvora do Gospodarskega razstavišča potreboval več časa. Pot se bo zanj podaljšala za 16 minut.

Priporočen obvoz po Trgu OF, Vilharjevem podhodu in Vilharjevi cesti velja tudi za kolesarje, tudi njim se bo pot podaljšala.

