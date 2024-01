Ob popolni štiridnevni zapori ceste bodo v četrtek začeli podirati južni del nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani. Gre za eno najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Sedanji nadvoz s štirimi tiri bo direkcija za infrastrukturo nadomestila z novim s šestimi tiri. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k razumevanju in prilagajanju načrtovanih poti. »Če kdo zna povedati, kako se da to narediti brez zapore Dunajske ceste, izvolite,« je na novinarski konferenci konec januarja dejal ljubljanski župan Zoran Janković.

Prva faza: 4.–7. januar

Popolna zapora za ves promet, vključno s pešci in kolesarji bo trajala do 7. januarja, v tem času pa bo obvoz urejen prek Celovške, Drenikove, Samove in Tivolske ceste ter v obratni smeri. Pešci bodo preusmerjeni prek železniškega podhoda.

V drugi fazi bosta urejena dva vozna pasova v smeri sever in dva v smeri jug. Ostala bo polna zapora obeh pločnikov, s tem da bodo na zahodni strani vzpostavili koridor za pešce in kolesarje s panelno ograjo. Ta faza bo predvidoma trajala do 21. februarja. Avtobusli LPP bodo vozili po običajnih trasah.

Tretja faza: 22. februar – 30. marec

V naslednji fazi, predvidoma do konca marca, bodo odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Pešci in kolesarji bodo na vozišču (zahodna stran); avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah.

Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

Dolgi obvozi linij LPP

Avtobusi več linij LPP bodo morali zaradi del opravljati dolge obvoze, kar bo neizogibno precej podaljšalo potovalni čas. Avtobusi na linijah 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z bodo med 4. in 7. januarjem morali na obvoz okoli glavne železniške postaje. Obvoz po Trgu Osvobodilne fronte, Masarykovi, Šmartinski in Vilharjevi cesti bo dolg 2,5 kilometra.

Avtobusi na linijah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D bodo omenjene štiri dni v januarju 2024 vozili po skrajšanih trasah, in sicer le do postajališča Kolodvor, kjer bodo imeli začasno končno postajališče. To pomeni, da na teh petih linijah avtobusi med 4. in 7. januarjem ne bodo vozili po Dunajski, Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti.

Posebna avtobusna linija do kolodvora

Po besedah generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa je viadukt čez Dunajsko cesto »verjetno največja ovira v celotnem projektu« gradnje Potniškega centra Ljubljana. Da bi promet v času del čim bolj racionalizirali, so železnice že decembra spremenile prometni režim.

Vsem potnikom, ki bodo morali vstopiti ali izstopiti na postajališču Ljubljana Šiška, bodo Slovenske železnice skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom zagotovile začasno avtobusno povezavo z glavno železniško postajo. Ta bo prav prišla predvsem potnikom, ki bi morali na glavni železniški postaji presedati med različnimi progami.

»Življenje na tem območju bo močno oteženo«

Pristojni so prometno ureditev v času gradnje predstavili konec novembra. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je dejala, da se začetka gradnje veselijo, so pa hkrati zaskrbljeni, saj se zavedajo, da prinaša ogromno obremenitev za vse.

»Življenje in vožnja bosta na tem območju prihodnje leto močno otežena, ampak sem prepričana, da smo skupaj vse pripravili tako, da bo stvar tekla najmanj boleče, kar se da,« je dejala na novembrski novinarski konferenci.

Ljubljanski župan Zoran Janković v času prometnih zapor računa na dobro sodelovanje redarstva in policije pri zagotavljanju pretočnosti prometa. »Predvsem pa računam na strpnost in pozivam vse voznike, tako meščane kot tiste, ki prihajajo v Ljubljano, da pot načrtujejo ali z manj avtomobili, se pravi, da gre več ljudi v isti avto, ali pa se izogibajo temu delu,« je pozval novembra.

Znova bodo pristojni o prometnem režimu v času del spregovorili na redni tedenski županovi novinarski konferenci, ki bo tokrat v sredo.