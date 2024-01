Več v videu in na fotografijah:

Jutranje razmere v križišču ob zapori na Dunajski:

Video: Vesna Levičnik

Prometna konica na Masarykovi:

Foto: Vesna Levičnik

Podvoz pri Situli okoli pol osme:

Tudi avtobusni promet poteka normalno, poroča naša novinarka. Eden od dijakov Gimnazije Vič ji je povedal, da je zaradi obvoza linije 6 izgubil približno 20 minut, ker se je promet ustavil pri Orto baru. »No, v šolo nisem zamudil,« je ohranil dobro voljo. Ena od dijakinj pa pripoveduje, kako je prilagodila običajno pot v šolo: »Ponavadi grem do gimnazije na Tržaški z Linhartove in prestopim na Bavarskem dvoru. Zaradi obvoza sem se odločila, da grem z dvojko. Čakali smo le pri Orto baru, ampak mi je soseda povedala, da je zjutraj to normalno.«

Nekateri so za obvoz izbrali Samovo oziroma Drenikovo in nato po Celovški do centra:

(video: Nik Erik Neubauer)

Krožno križišče pri Žalah okoli pol osme:

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat je Vesni Levičnik povedal, da avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu, morda s kakšno minuto zamude. Vesel je, da so vozniki očitno upoštevali priporočila za čim manj težav zaradi gradbenih del. Zaradi toplega vremena je na cestah veliko kolesarjev in tudi to je razlog, da dodatnih avtobusov ni bilo treba vključevati v promet.

Dela na Dunajski:

Foto: Vesna Levičnik

Pogled na delovišče iz zraka:

Video: Luka Cjuha

Nadvoz nad Dunajsko:

Video: Luka Cjuha

Železniški promet poteka kljub gradbenim delom:

Video: Luka Cjuha

