Družinska saga in izzivi postkolonije

Če smo v prvem delu trilogije Dežela drugih spremljali zgodbo Mathilde, Alzačanke, ki se je ravno tako kot pisateljičina babica zaljubila v maroškega kolonialnega vojaka in si z njim po koncu 2. svetovne vojne ustvarila življenje v njegovi domovini, nas drugi del trilogije z naslovom Glejte, kako plešemo (Mladinska knjiga, 2023) popelje skozi generacijo Mathildinih in Aminovih otrok, Ajše in Selima, in čas po osamosvojitvi Maroka. Roman odkriva razvejane usode družinskih članov, ki jih vsevedni pripovedovalec v navidezno lahkotni, a vendarle narativno zelo močni pripovedi, značilni za pisanje goncourtove nagrajenke Leïle Slimani, tenkočutno in neobsojajoče razgalja v vsej njihovi ranljivosti, ujeti v ozadju pomembnih političnih sprememb, ki jim protagonisti ne morejo ubežati.