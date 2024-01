Šahovska zveza Slovenije vsako leto konec decembra izpelje tradicionalni šahovski festival Slovenija šahira, v sklopu katerega razglasijo prestižne nazive najboljše šahistke in šahista ter mladinke in mladinca leta. Tekmovalne šahovske dosežke v tekočem letu skrbno pregleda strokovna komisija, ki opravi tudi izbor.

Naziv šahist leta 2023 je prvič prejel novopečeni in obenem najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj, ki je prav letos spomladi osvojil svojo zadnjo normo za najvišji šahovski naslov. A to je bil pravzaprav zgolj začetek njegovega nadvse uspešnega leta. Jan je letos dosegel izjemno peto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu do 20 let v standardnem šahu in le malo mu je zmanjkalo do kolajne. Blestel je tudi v hitrih disciplinah, saj je na svetovnem prvenstvu v hitropoteznem šahu dosegel šesto mesto in sedmo v pospešenem šahu. Uspešno je zastopal barve Slovenije na drugi šahovnici ekipnega evropskega prvenstva v Črni gori, na nedavnem članskem EP v hitropoteznem šahu je osvojil odlično 16. mesto med več kot 400 udeleženci.

Šahistka leta je ponovno postala najboljša slovenska šahistka zadnjih let Laura Unuk. Tudi njeno šahovsko leto je bilo prežeto z dosežki in odličnimi predstavami na mednarodnem šahovskem parketu. Najodmevnejši rezultat je zagotovo sedmo mesto na prvi šahovnici z zmogljivostnim ratingom 2490 točk na ekipnem evropskem prvenstvu v Črni gori (slovenska ekipa je sicer osvojila končno 14. mesto). Svojevrsten dosežek je tudi drugo mesto na prvi šahovnici na srednjeevropskem pokalu Mitropa (drugo mesto Slovenije) in delitev 2. do 4. mesta na evropskem klubskem pokalu v Albaniji, kjer je z matičnim klubom Tajfun ŠK Ljubljana osvojila končno četrto mesto. Laura je leto zaključila v zmagovalnem slogu, saj je bila najboljša šahistka na članskem evropskem prvenstvu v pospešenem šahu (v skupnem seštevku pa je bila na 47. mestu med skoraj 700 udeleženci).

Drugo leto zapored je naziv najboljše mladinke pripadel Vesni Mihelič, ki se lahko pohvali s sedmim mestom na svetovnem prvenstvu deklet do 18 let, bronastim odličjem na evropskem prvenstvu v pospešenem šahu mladink do 18 let in dvojnim šestim mestom na mladinskem svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah, oboje do prav tako do 18 let.

V hudi konkurenci je naziv najboljšega mladinca povsem zasluženo pripadel Rudiju Oleniku Čampi. Njegov največji uspeh je zagotovo osvojitev naslova evropskega mladinskega prvaka v hitropoteznem šahu do 16 let in prvo mesto na ekipnem evropskem prvenstvu v pospešenem šahu do 18 let. Omeniti je treba še peto mesto na evropskem prvenstvu v pospešenem šahu do 16 let in 22. mesto v standardnem šahu na svetovnem prvenstvu do 16 let. Priznanja so prejeli tudi naslednji mladi, ki so osvojili izjemen rezultat v mednarodni konkurenci, na osnovi kriterijev za kategorizacijo za perspektivni razred: Jakob Krajnc, Nejc Herega, Taja Guid, Jernej Kozlovič, Anja Beber, Sofia Timagina, Matic Nareks, Matic Lavrenčič, Maksim Goroškov.

Ob koncu ne pozabimo še na zmagovalce finalnega turnirja vseslovenskega festivala Slovenija šahira. Absolutni zmagovalec je postal Matej Šebenik, pred Leonom Škrbcem in Janom Šubljem. Pri ženskah si je prvo mesto priigrala Laura Unuk, srebro je osvojila Barbara Skuhala, tretja je bila Lara Janželj. Med mladinci je slavil zmago Matic Nareks, pri mladinkah Vesna Mihelič, najboljša seniorja sta bila Marjan Črepan in Simona Orel Mušič. Na turnirju VIP je prvo mesto osvojil Branko Masleša, drugi je bil Milan Brglez, bron pa si je priigral Boris Kutin.