Čeprav Beljak letos ni del silvestrske skakalne turneje, so organizatorji obdržali svoj termin tekem takoj po novem letu. To odločitev je najbolj pozdravila Nika Prevc. Nova slovenska skakalna junakinja je v formi, ki si jo v svoji karieri želi doseči vsak športnik. Ne zmoti je velikost skakalnice ali drugačen profil. Najmlajša skakalka iz dinastije Prevc se osredotoča le na svoje skoke – ko so ti izvedeni brez napake, je daleč najboljša, če imajo nekaj napak, je vseeno peta (pred dnevi v Obesrstdorfu).

Danes je bil v Beljaku tisti dan, ko napak ni bilo. Nika Prevc je bila najboljša že na jutranjih kvalifikacijah, nato pa na tekmi le še stopnjevala svoje nastope. Ko je žirija tekmovanja v prvi seriji po skoku Seline Freitag iz Nemčije, ki je meril 90,5 metra, znižala nalet, se je marsikdo vprašal, čemu. Vse tekmovalke za njo so imele velike težave in so se le s težavo približale kalkulacijski točki skakalnice pri 90 metrih (Abigail Strate, 91m), nato pa se je na zaletno rampo usedla druga skakalka zime ta hip Nika Prevc. Skočila je izjemnih 96,5 metra in pri tem napravila še doskok iz učbenikov, kar je velikokrat težava smučarskih skakalk. Zmagovalka tekme je bila praktično odločena po polovici tekme, saj je komaj 18-letna skakala vodila s prednostjo 19,7 točke pred Nemko Anno Rupprecht, tretja je bila po polovici tekme Strate iz Kanade. Še en skok so si zanesljivo izborile tudi Ema Klinec, Nika Križnar in Katra Komar, Ajda Košnjek je bila žal 31. Že v kvalifikacijah je izpadla debitantka na tekmah svetovnega pokala Tina Erzar.

V finalu jo je žirija ponovno zaščitila

Danes svojega dne ni imela Ema Klinec, ki ji skakalnica v Beljaku ne ustreza. Bila je 21. Zato pa je jasen dvig forme prikazala Nika Križnar, ki je v finalu napadla s 93 metri in se je prebila v najboljšo deseterico. Po prvi seriji je bila 15., na koncu pa celo šesta. Z rezultatom kariere se je izkazala Katra Komar, ki je prvič v karieri zaključila v najboljši deseterici na osmem mestu. Pravi napad je v finalu uspel Evi Pinkelnig, ki je s 95 metri prišla do drugega mesta, Abigail Strate je zadržala tretje mesto.

Pred nastopom Nike Prevc je reagirala žirija, ki je le slovensko skakalko spustila iz naleta nižje, čeprav je imela najslabše razmere v drugi seriji. Mlada skakalka se ni pustila zmesti, zanesljivo je skočila 92,5 metra in slavila z neverjetno prednostjo 26 točk. Tako je zanesljivo prišla do svoje tretje zmage to sezono in v karieri. Sedaj pa vsi le še čakajo, da se ji, tako kot se ji je na skakalnicah, odpre še pred mikrofoni. Nika Prevc si je namreč z današnjo zmago priborila tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in se bo tako pridružila bratoma Domnu in Petru, ko bo jutri nastopala z majico vodilne skakalke v skupnem seštevku.

»Neverjetno, danes sem resnično uživala in bila zelo sproščena na skakalnici,« je bila tradicionalno sramežljiva Nika Prevc takoj po koncu tekme. Nato pa spregovorila tudi o novi startni številki: »Nisem še razmišljala o tem, a priznam, da je to bil eden izmed ciljev iz otroštva. Upam, da jo bom nosila čim dlje.«