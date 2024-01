Leto 2023 je zaznamovaloveč krvavih družinskih kaznivih dejanj. Sredi januarja je v bližini Metlike 38-letni Slavko Slobodnik z nožem ubil 61-letno mamo, dva psa in dve mački, kak dan ali dva v hiši ostal z njenim truplom, nato pa si sodil še sam. Motiv za dejanje tako ni znan, se je pa v preteklosti boril z odvisnostjo od drog in z duševnimi težavami.

Z nožem nad dedka in babico

Oktobra je 30-letni Urban R. v Logatcu z nožem zabodel 88-letnega dedka in ga ubil. Mladenič je zbežal, nekaj ur kasneje so ga prijeli. Sosedi in znanci so takrat pripovedovali, da je bil Urban problematičen že kot otrok, v preteklosti naj bi imel težave z drogo. Dedek pa ni bil njegova prva žrtev napada z nožem – leta 2020 je zabodel par, ki ga je v času koronskih ukrepov sprejela v svoj dom. Oba je po dvakrat zabodel, a sta preživela. Zaradi dveh poskusov uboja ni šel v zapor, temveč na obvezno zdravljenje na psihiatrijo. Izvedenec je namreč ocenil, da boleha za paranoidno shizofrenijo.

V začetku novembra se je z nožem nad 88-letno, na posteljo že več let priklenjeno babico v domači hiši v Rakovi Jelši v Ljubljani spravil tudi njen 40-letni vnuk, s kraja pa tudi sam pobegnil. Gospo so odpeljali v bolnišnico, napad je preživela, njega pa so naslednje dopoldne prijeli ne tako daleč od doma. Kaj ga je gnalo v tako dejanje, ni znano.

Na nedeljsko jutro proti koncu oktobra je v Spodnjih Hočah nasilne smrti umrla 62-letna domačinka, ki jo je tri leta starejši brat Jože K. pred jutranjo mašo najprej ustrelil, nato pa se nadnjo spravil še s sekiro. Potem si je s strelnim orožjem, za katerega ni imel dovoljenja, sodil sam. Sorojenca sta v hiši po smrti njune mame živela sama in sicer vsak v svojem stanovanju. Preiskava policije je pokazala, da sta bila žrtev in osumljeni v večletnem sporu, kar je bil tudi motiv za nasilno dejanje.

O nasilni smrti ženske smo poročali tudi decembra, ko so kočevski policisti aretirali njenega sina. Štiridesetletnik naj bi bil odvisnik od drog, 67-letno mamo pa naj bi izsiljeval za denar. Tudi tistega usodnega dne naj bi se sprla zaradi pokojnine.

Spal ob truplu partnerke

Maja je v garsonjeri v Mariboru 20-letni Lazar Terentić najprej brutalno pretepel sedem let starejšo partnerko Emilijo, nato pa jo tako dolgo stiskal za vrat, da se je zadušila. Poleg njenega trupla je nato prespal kar dve noči, ves čas pa se pretvarjal, kot da sta se le malce sporekla. Lazar je poklical svojo mamo in ji povedal za prepir, izpustil pa podatek, da je Emilija mrtva. Da poleg njega leži vsa krvava in da je verjetno v komi, je čez čas zaupal šele mami žrtve. Kakršnakoli pomoč je bila takrat že prepozna. Tožilstvo mu očita uboj, na sodišču se je branil z molkom. Obramba bo najverjetneje igrala na karto neprištevnosti. Obtoženi naj bi imel že dlje časa psihične težave, zaenkrat pa še vseeno velja, da je bil v času dejanja prišteven. Tako je ocenil sodni izvedenec psihiatrične stroke.

Likvidacija sredi Ljubljane

Sredi januarja je Ljubljančane osupnila likvidacija moškega na Oražnovi ulici. Sredi belega dne je na petkovo popoldne obležal v mlaki krvi ob svojem črnem mercedesu. Neznani storilec je po streljanju pobegnil peš, našli ga niso vse do danes. Že nekaj ur kasneje je bilo jasno, da ni šlo ne za družinsko tragedijo ne za naključno streljanje, temveč za usmrtitev zaradi starih zamer, povezanih z drogo. 34-letni Igor Mančić naj bi bil v sporu s slovensko celico kavaškega klana, njenemu šefu naj bi pred štirimi leti s pajdaši ukradel za 1,5 milijona droge. Nanj so nekaj mesecev zatem v Novih Jaršah streljali z brzostrelko. Napad je takrat preživel.

Na prostosti zaenkrat še vedno ostaja tudi 38-letni Ljubljančan, ki naj bi že marca lani v stanovanju v centru Ljubljane (šlo naj bi za Trubarjevo ulico) umoril leto dni mlajšega moškega, po dejanju pa naj bi truplo odpeljal v gozd na Krimu in ga tam odvrgel. Na posmrtne ostanke (kosti) so naključni sprehajalci naleteli šele avgusta. Večmesečna preiskava policije je pokazala, da je bil umorjen, motiv pa da je bilo koristoljubje. Osumljeni naj bi bil žrtvi dolžan denar. Policija ga še išče, pri tem pa sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi. Grozi mu najmanj petnajst let zapora.

En drugega zabodla do smrti

Policisti so obravnavali še več najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Leto se je že začelo krvavo. 45-letni Andrej Hode iz Rateža pri Novem mestu se je namreč ponoči na novega leta dan v domači hiši z dvema nožema spravil na brata Ernesta. Da ga bo zaklal, mu je po prepiru grozil že dan prej. Okoli druge ure ponoči se je Andrej opit vrnil domov, skregala sta se že na pragu hiše, prvega napada se je Ernest ubranil, v drugem pa ga je brat hudo porezal po vratu, rokah in stopalu. Reševalcem se ima zahvaliti, da je še živ. Konec novembra je 45-letnik na sodišču v Krškem krivdo za poskus uboja priznal, po sporazumu s tožilstvom pa mu je sodišče izreklo šest let zapora.

V začetku julija je novomeška patrulja med nadzorom prometa ustavila 62-letnika in mu odredila alkotest. Zaradi pijanosti sta mu odvzela vozniško dovoljenje, mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, a se je moški kmalu vrnil nazaj. Iz neposredne bližine je začel streljati na policista in policistko ter v njun avto. Ona je bila ranjena v ramo, on jo je odnesel brez poškodb. Osumljeni se je odpeljal domov, se ustrelil, nekaj dni kasneje pa v bolnici umrl.

5. septembra je na hodniku bloka v Braslovčah pod sedmimi streli v mlaki krvi obležal 42-letni državljan BiH. Sodil naj bi mu 44-letnik s Celjskega, ki ga sumijo tudi izsiljevanja. V njegovem skladišču so našli in zasegli 50 kilogramov drog.

V začetku februarja je v bližini murskosoboške avtobusne postaje 49-letni Damir Softićmed prepirom do smrti zabodel 26-letnega Marsela Habjanića. Sodijo mu za umor, na sojenju pa razčiščujejo, ali je bil v času dejanja prišteven ali ne.

V domači delavnici v Zgornjem Dupleku je bil 8. septembra umorjen 64-letni podjetnik, sodil pa naj bi mu 33-letni državljan BiH. Najprej je pobegnil v domovino, teden dni po umoru pa ga je policija prijela v Sloveniji. Prečkal jo je na poti v tujino. Osumljenec in žrtev sta bila soseda, do spora naju bi prišlo, ker mu je osumljeni nekaj ukradel.

Tik pred božično-novoletnimi prazniki pa so v hiši v Črnomlju odkrili trupli dveh moških, starih 55 in 63 let. Eden je bil slovenski državljan, drugi iz BiH. Živela sta v isti hiši, vsak v svojem stanovanju. Kaj se je zgodilo? Med druženjem naj bi se sprla, nato pa se verjetno medsebojno zabodla. Do smrti.

Ustrelil jo je pred šestletno hčerjo Epilog je po 22 letih dobil doslej ne povsem razrešen umor, ki sega v julij 2001. Takrat je 49-letni domačin nasilno vstopil v hišo na območju policijske postaje Postojna, v kateri je s šestletno hčerjo stanovala njegova 33-letna bivša partnerka. Pred očmi otroka jo je večkrat ustrelil. Umrla je na kraju, s katerega je on pobegnil. Njegov avto so našli na meji s Hrvaško, njega pa ne. Petnajst let kasneje so ga sodno razglasili za mrtvega, šele letos pa se je razkrilo, kaj se je zgodilo z njim. S pomočjo mednarodne baze podatkov DNK profilov sorodnikov pogrešanih oseb so ugotovili, da je moški 2008 umrl v požaru v slovaškem kraju Banska Bystrica. Policija je takrat v požgani kolibi našla neidentificirano truplo moškega.

Mladoletna morilca Med lanskimi zločini izstopata umora, ki sta ju zakrivila mladoletnika. 10. januarja je v Škofji Loki 17-letnik mamo z nožem večkrat zabodel v vrat, o dejanju obvestil druge družinske člane in se predal policiji. Na očeta se je z nožem 7. julija spravil tudi 15-letnik iz Šmartna ob Savi. Imel naj bi psihične težave. Policija je bila z informacijami skopa, saj sta storilca mladoletna.