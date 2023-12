Sodni pregled leta: Kar trije obsojeni na 30 let za zapahi

Tudi v letu, ki se izteka, so imela sodišča veliko dela. Izpostavljamo nekaj najodmevnejših primerov: tistih, ki so se letos zaključili, in tistih, ki jih še obravnavajo in se bodo z njimi morali ukvarjati tudi prihodnje leto. Letos so bile v treh primerih izrečene 30-letne zaporne kazni.