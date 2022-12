Sodni pregled leta 2022: Družinske tragedije, droge, korupcija ...

Tudi v letu, ki se izteka, so imela sodišča veliko dela. Izpostavljamo nekaj najbolj odmevnih primerov: tistih, ki so se, vsaj na prvi stopnji, letos zaključili, in tistih, ki jih še obravnavajo ali s katerimi se bodo sodniki morali na novo ukvarjati v prihodnjem letu.