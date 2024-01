Slovenija je ne le deklarativno, ampak tudi v resnici zavezana trajnosti. Pomislite, bila je prva država na svetu, ki si je kot celota prislužila naziv zelena destinacija. Turizem se v Sloveniji razvija na okolju, lokalnim skupnostim in obiskovalcem prijazen način. Zelena shema slovenskega turizma je lani štela že več kot 300 članov. Mimogrede: v Sloveniji kar eno osmino ozemlja predstavljajo zaščitena območja, poleg tega je v resnici zelo malo tako majhnih, a biotsko tako bogatih koščkov sveta. Prav zato ni več posebno presenečenje dejstvo, da je bila dežela pod Alpami pogosto v središču pozornosti na področju turizma najpomembnejših časopisov, revij, televizijskih mrež in spletnih strani.

Sanjski teden v Sloveniji

Lonley Planet je svojim bralkam in bralcem svetoval, naj preživijo teden dni na popotovanju od slovenske prestolnice do obale. Članek začenjajo s stavkom, da je Slovenija naravnost čudovita država. Po ogledu očarljive Ljubljane predlagajo, da z električnim vozilom zavijete proti severu, cilj pa je pravljično Blejsko jezero, ob katerem se bohoti srednjeveški grad na skalnem vrhu ob zrcalno mirnem jezeru, iz katerega se na otočku dviga zvonik, vse to v ozadju zelenega vznožja in zasneženih vrhov. Nato strokovnjaki Lonley Planeta zagotavljajo, da je nujna še vožnja do Bohinjskega jezera, za katero pravijo, da je divja, nerazvita sestra Bleda.

Naslednja postaja v tem potovalnem načrtu je vinorodna dežela Goriška brda, znana kot Toskana v Sloveniji. Vožnja ob smaragdni reki Soči, ki je bila med prvo svetovno vojno krvava, je doživetje, ki ga ne boste nikoli pozabili. Kakšnih 50 kilometrov južneje oziroma jugovzhodno od Goriških brd je Vipavska dolina, verjetno najbolj dinamična slovenska vinska regija.

Na jugu sega do Krasa, prav tako vinorodnega okoliša, a bolj znanega po dogajanju pod zemljo. Ta apnenčasta planota je prepredena s predori in jamami, njeno ime pa je beseda, ki označuje tovrstne kraške pokrajine po vsem svetu. Tam so, tik preden boste zagledali modrino morja, Škocjanske jame, ki so na Unescovem seznamu in eden najosupljivejših primerov podzemnega sijaja, nujen pa je seveda tudi obisk prečudovite Lipice.

Še kar nekaj je točk na poti do obmorskega mesteca Piran, še kar nekaj znamenitosti, ki jih je vredno obiskati, si jih ogledati in jih doživeti. Naj Piran ne bo zadnja postaja vašega odkrivanja Slovenije, čeprav gre za zelo majhno državo in mislite, da ste videli že vse. Ne, ne, še veliko vsega je v tej deželici, še veliko več kot zanimivega, zagotavljajo turistični strokovnjaki Lonley Planeta.

Nikjer ne boste tako dobro jedli

Vogue predlaga dvotedensko potovanje po naši državi. Kraje, ki jih morda nekateri ali mnogi že poznajo, predstavlja še z drugega, osupljivo zanimivega zornega kota. Recimo Kobarid: to je kraj z enim najbolj zanimivih muzejev iz prve svetovne vojne, kraj, ki je v vseh učbenikih svetovne morije iz začetka prejšnjega stoletja, a obenem tudi kraj, ob katerem teče reka Soča, na kateri vas čakajo nepozabna doživetja, če se boste odločili za raftanje ali soteskanje. Še več, blizu je restavracija, ki ima dve Michelinovi zvezdici in v kateri kuha kuharica, ki je bila leta 2017 razglašena za najboljšo na svetu.

Vogue, ki sam šele odkriva možnost kolesarjenja, odkriva tudi, da je v Sloveniji kolesarjev skoraj toliko kot prebivalcev, in ugotavlja, da zato ni čudno, da so tu zrasli Roglič, Pogačar in mnogi drugi. Opisane so različne poti za različne navdušence. Ena je recimo gurmanska pot, ki vodi mimo kmetij, sirarjev, gostiln in restavracij, ki so posejane po dolinah ter ob rekah in jezerih majhne alpske države, ki je približno pol manjša od Švice. Spet druga je velnes pot skozi termalna kopališča in naravna zdravilišča. Skratka, Slovenija je raj za kolesarje, pa ne le za njih, Slovenija, v kateri lahko zjutraj smučaš, popoldne pa se sončiš ob morju, je raj za vse. Škoda, da tega pogosto ne vemo oziroma se tega ne zavedamo ravno Slovenci sami.

