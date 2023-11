V začetku prihodnjega leta bo za štiri dni (med 4. in 7. januarjem) za ves promet zaprt odsek Dunajske ceste med Vilharjevo in Tivolsko cesto. Vzrok bo gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko ceste, ki je potreben za projetk Potniškega centra Ljubljana. Zaradi gradnje nadomestnega nadvoza bo po Jankovićevih besedah promet na tem delu Dunajske ceste oviran še več mesecev. Zaradi gradnje bodo število voznih pasov pod nadvozom s šest zmanjšali na štiri. Od konca februarja do konca marca se bosta na vsaki strani odprla še dva vozna pasa. Od konca marca bodo do konca projekta zgolj še začasne zapore. Ves potek projekta bo vzpostavljen tudi poseben koridor za prehod pešcev in kolesarjev. O zapori bodo prometni udeleženci pravočasno obveščeni tudi s signalizacijo ob cestah.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek razume, da bodo dela povzročala veliko težav za udeležence v prometu in prebivalcem v tem delu mesta. Dodala pa je, da se projekta izgradnje Potniškega centra Ljubljana drugače ne da izvesti. »Prepričana sem, da smo stvari pripravili tako, da bo teklo najmanj boleče, kar se da,« je še povedala Bratuškova.

Tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je izpostavil, da je prenova mostu čez Dunajsko največja prepreka pri gradnji Potniškega centra Ljubljana. Za potrebe železniškega potniškega prometa bo z 10. decembrom postavljeno začasno postajališče za Pivovarno Union, pri nekdanjem Kinu Mojca. Tam bodo ustavljali vlaki, ki vozijo proti Gorenjski in proti Kamniku. V konicah bo večino vlakov sicer še ustavljalo na glavni železniški postaji. Razlog za začasno postajališče je zlasti omejen pretok po dveh tirih, ki bosta v času prenove nadvoza še delovala. Med začasno železniško postajo in glavno železniško postajo bo v intervalu 15 minut od 7ih zjutraj do 22ih zvečer vozil tudi krožni avtobus za lažje prestopanje. Za vlake v smeri Primorske bo urejen nadomestni avtobusni prevoz.

Član uprave CGP Edo Škufca pravi, da se bodo potrudili za čim manj motenj, a dodaja, da je rušenje nadvoza zelo zahtevno. Tudi iz varnostnega vidika. V času, ko bo veljala popolna zapora ceste, bodo dela potekala 24 ur na dan. V nadaljevanju pa vse dni v tednu, vse svetle ure v dnevu. Zlasti na začetku projekta bo prihajalo tudi do hrupa v nočnem času.

Pogodbena vrednost del je skupaj z davkom na dodano vrednost 40,6 milijona evrov, gre pa za projekt direkcije za infrastrukturo, ki ga bo izvajal konzorcij družb CGP, GH Holding, Gorenjska gradbena družba in SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana.