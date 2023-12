Pri blagovni znamki Bourjois so ob koncu leta sklenili, da bodo obletnico ovekovečili na malce drugačen način. Na prav posebnem kreativnem dogodku, ki ga je zasnovala Tina Fabjan, menedžerka za PR in družbena omrežja pri podjetju Orbico, so se zbrali znani in manj znani obrazi, ki so pod okriljem vplivnice Mateje Hojnik – Ljubki dom na delavnici ustvarjanja okraskov prav vsi eno krogljico z izdelki Bourjois izdelali za dobrodelni namen. Krogljice z izdelki Bourjois bodo namreč dobila dekleta, ki si morda ličil ne morejo privoščiti.

»Izjemno vesela sem da so me povabili k sodelovanju pri Bourjoisovem dogodku in da smo lahko ustvarili te čudovite kroglice. Zame je bila to malenkost drugačna izkušnja, saj na dogodku nisem bila le kot povabljenka, temveč kot ustvarjalka. Zato me veseli, da sem del tako lepega doživetja,« je povedala Mateja Hojnik.

»Zahvaljujemo se za kroglice presenečenja, s katerimi bomo v prazničnih dneh obdarili mlada dekleta iz ekonomsko manj vzpodbudnih okolij. Hvaležni smo za zanimivo pobudo in se zahvaljujemo kozmetiki Bourjois, da je izbrala ravno našo organizacijo za tako simpatično sodelovanje. Vsako mlado dekle z različno kozmetiko rado poudari svoj nasmeh in žareče oči. Prihajajoče dni bodo lahko svojo mladost še dodatno osvežile,« je povedala Anja Vogrič, vodja kreativnih projektov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.