80-letni upokojenec s hrvaškega Podravja se je odločil poiskati ljubezen. V roke je vzel oglasnik (ali pa oglase našel prek spleta) in poiskal objave osamljenih žensk. To je bilo že maja leta 2022. Njegovo pozornost je pritegnil oglas ženske, ki je brez sprenevedanja zapisala, da išče partnerja za resno zvezo. Poklical jo je, z 32-letnico sta začela klepetati. »Naložila« mu je srce parajočo življenjsko zgodbo in se začela z njim okoriščati.

Po poročanju hrvaških medijev se je ženska ljubezni željnemu gospodu lažno predstavila, za vsak prevoz do njega je zahtevala 130 evrov, tudi sicer pa ga je, kot poroča portal 24sata, nenehno »molzla« za denar. On ji ga je dajal, ona pa si je nenehno izmišljevala nove stroške in potrebe po še več. Obljubljala mu je tudi skupno življenje, čeprav za to sploh ni bilo nobene možnosti. Samo lagala mu je.

Po več kot letu dni, ko ji je dal 8700 evrov, je 80-letnik uvidel, da taka »ljubezen« ne vodi nikamor. Takrat se mu je ženska tudi že nehala javljati na telefon. Poklical je policijo v Koprivnici, ki pa je kaj hitro ugotovila, da so moškega ogoljufali. 32-letnico so osumili in kasneje tudi obtožili goljufije, delala pa ni sama, ampak je imela še dva pomočnika, stara 34 in 40 let, s katerima si je razdelila plen. Zoper trojico so prejšnji teden še uradno podali obtožnico.

Nesrečni vdovci, obubožani vojaki

Tako imenovanih ljubezenskih prevar je po vsem svetu, turi pri nas, vse več. Gre za tipičen primer družbenega inženiringa, usmerjenega v ranljive posameznike. Prevaranti prek spleta vzpostavijo stik s potencialnimi žrtvami – pogosto merijo na (osamljene) ženske srednjih let – in jim potem s solzavimi ter lažnimi zgodbami vzbujajo sočutje in obljubljajo lepo skupno prihodnost. Nekateri lažejo o ovdovelosti, drugi si izmislijo kako drugo tragično zgodbo, ženske pa omrežijo z lažnimi oziroma ukradenimi fotografijami. Z izmenjavo intimnih podrobnosti gradijo čustven odnos in zaupanje. V živo se običajno ne srečajo, saj živijo nekje daleč proč, včasih so na vojaški ali humanitarni misiji, običajno pa z različnimi izgovori onemogočijo tudi videopogovor. Na neki točki nato prosijo za denar. In običajno ne le enkrat. Žrtve takih romantičnih prevar se na koncu s prošnjo za pomoč po navadi obrnejo na banko, vendar je v večini primerov denar izgubljen. Čeprav so žrtve večinoma ženske, moški za sladke besede niso nič bolj imuni. V centru SI-CERT pravijo, da nanje prek lažnih profilov in z ukradenimi fotografijami prežijo zapeljive ženske, ki jih po vzpostavitvi zaupanja prosijo za denar. »Že pred desetletjem smo lahko brali o 'ruskih nevestah', za katerimi so se seveda skrivali prevaranti. Brhka dekleta so žrtve prepričala z zgodbami o večni ljubezni. Moški so jim nakazovali denar za vizume, potrdila, stroške poti, svoje 'neveste' pa seveda nikoli niso videli,« so še povedali.

Pred kratkim smo pisali o prav posebni prevari , ki se je pripetila že predlani. Moški je prek spleta spoznal 65-letno gospo z Japonske, s katero sta se »zaljubila«. A imela sta en velik problem. On naj bi bil namreč kozmonavt, zaposlen na mednarodni vesoljski postaji, bil pa je ujet v vesolju. Edini način, da se znajdeta v objemu, je bil, da mu ona nakaže denar za vrnitev na Zemljo. Svoje izjave je podkrepil s fotografijo pravega ruskega astronavta. V roku nekaj tednov mu je ženska nakazala okoli 30 tisoč evrov. Ko je zahteval še več, je postala sumničava in ga prijavila policiji.