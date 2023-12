Laško. Avgustovske poplave in še dva kasnejša poplavna dogodka v oktobru in decembru so stanje infrastrukture v občini Laško močno poslabšali. Zato občina Laško na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) že dalj časa naslavlja dopise z vprašanji, kdaj se bodo lotili sanacije cest, podvozov in mostov, ki so v pristojnosti države. »Jasno je, da je zlasti avgustovska poplava na našem območju pustila veliko količino naplavin v vodotokih, kar bistveno zmanjšuje pretok struge Savinje in tako že vsako močnejše deževje povzroča prelivanje Savinje na najbolj kritičnih odsekih ter poplavljanje podvozov. Za stabilnost same mostne konstrukcije pa je poleg naplavin kritično predvsem plavje, od debel, vejevja do odpadkov in podobnega, ki se zbere in naloži na mostne stebre, ki predstavljajo konstruktivne elemente mostov. Posebej skrb vzbujajoče je stanje na osrednjem mostu čez Savinjo v Laškem, saj so tudi naši občani na njem opazili večje poškodbe, o katerih smo že večkrat obvestili tudi DRSI,« pojasnjuje župan Marko Šantej. Kot pravi, pa je po oceni DRSI splošno stanje mostov zadovoljivo, a bodo zaznane poškodbe resno spremljali.

Dela morda že v prvih mesecih leta 2024

A plavje na vseh mostovih v občini Laško še vedno ni v celoti odstranjeno. Zato so avgusta DRSI ponudili tudi pomoč pri iskanju lokalnih izvajalcev, ki so strokovno in tehnično usposobljeni za tovrstna dela. »Odgovora glede naše ponudbe še nismo prejeli. Poleg tega pa je nujna tudi sanacija hodnika za pešce ob mostu čez Savinjo v Zidanem Mostu, saj hodnik ni v funkciji, kar za vse predstavlja zelo resno nevarnost. Vsi, ki poznamo most in razmere v tem kraju, vemo, da je pešcem praktično onemogočeno varno prečkanje mostu zaradi gostega tranzitnega prometa,« pravi župan. Njihovo prizadevanje je bilo vsaj v tem delu uspešno, saj so sredi decembra prejeli odgovor DRSI na njihov dopis.

»Obvestili so nas, da je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del in da načrtujejo, da se bodo dela na objektu začela v prvih mesecih leta 2024. Navedbe glede javnega naročila in izbora izvajalca smo neodvisno preverili in držijo. Resnično verjamemo, da bo tokratni podani termin sanacije tudi držal in da ne bo ponovnega zamika pri izvedbi, saj nas na alarmantno stanje mostu in prometa, poleg naših opažanj, stalno opozarjajo tudi krajani in pešci, ki most vsakodnevno uporabljajo,« pove župan Šantej. Posebej pereče je, da številni avtoprevozniki prometne signalizacije v Celju, ki omejuje oziroma celo prepoveduje tranzitni promet na relaciji Celje–Laško–Zidani Most, sploh ne upoštevajo, nadzora nad kršitvami pa je po prepričanju župana bistveno premalo.

»Naša prizadevanja za omejevanje tranzitnega prometa se bodo zato nadaljevala, saj tako most v Zidanem Mostu kot tudi stanje regionalne ceste Celje–​Laško​–Zidani Most nista primerna, ravno težka tovorna vozila pa so tista, ki najbolj obremenjujejo in uničujejo že tako popolnoma dotrajano cestišče. DRSI tako ponovno pozivamo, naj pristopi k celostni rešitvi in obnovi enega najbolj obremenjenih in hkrati uničenih cestnih odsekov v Sloveniji,« pravi Šantej. Žal pa občini drugega, kot da pozivajo pristojne k ukrepanju, ne preostane.