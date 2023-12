Takrat ugasnejo vse lučke in žalost mnogim napolni srce, kajti življenje se ni prav nič spremenilo. Pravzaprav je bil veseli december ena sama iluzija, ki jo je prekril januarski led in sneg. Vendar je to povsem normalno, saj koledar ni nič drugega kot naravni letni krog, ki je bil nekoč resnično povezan z ljubeznijo do narave. Torej, ko je bila zima resnično zima, pomlad pomlad, poletje poletje, jesen pa jesen. Škrate in vile so otroci srečevali, ko so pasli krave na gmajni, nihče jih nikoli ni izdeloval. Luč v veselem decembru je bil ogenj na ognjišču, kjer so se pripovedovale pravljice in zgodbe. A bil je mir in bila je ljubezen in to so edine sanje, ki jih želijo uresničiti milijoni razseljenih po svetu, kajti prostora je dovolj za vse.

Ob vsem tem ne morem mimo nekoč predlaganega univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki bi nas približal k razvitejšim državam in zmanjšal (ali celo odpravil) revščino v Sloveniji. Menim, da bi glede na sedanje stanje moral UTD znašati za mladoletne (od rojstva do polnoletnosti) okrog 300 evrov, za vse odrasle (od 18 leta do smrti) pa okrog 600 oziroma 700 evrov. Pri tem naj bi se ukinili otroški dodatki, socialni transferji za brezposelne itd. Marsikaj bi se s tem prihranilo, saj ne bi bilo potrebne toliko birokracije in financiranja mnogih društev, ki se borijo proti revščini. Vlada RS mora poskrbeti za zadovoljstvo vseh državljanov, na vseh ravneh življenja, od rojstva do pozne starosti.

Naj še malo okrcam tiste politike, ki govorijo, da bi ljudje ob tem postali leni in ne bi hoteli delati. Slovenci smo izredno ustvarjalen in delaven narod. Morda celo preveč, tako da včasih pozabimo, kaj je hlapčevstvo. Zato je treba ljudem dati vse možnosti, da bodo srečni v svoji ustvarjalnosti. Vprašamo pa se lahko, ali niso morda politiki leni, ki v toliko letih sedenja v parlamentu niso bili sposobni urediti problema UTD.

Ana Horvat, Prestranek