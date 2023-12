Mrtvo pijani

Spet je čas za letni pregled najbolj neobičajnih novic s področja črne kronika. Rubriko začenjamo s sklopom o pijanih voznikih, ki jih na žalost na slovenskih cestah res ne manjka. Med najbolj izstopajočimi neslavnimi junaki se je letos znašel 48-letni Koprčan, ki je bil tako pijan, da je obležal poleg avta. Večkrat je skušal vstati, a je vsakič znova padel. Na smrt pijanemu mu je še vseeno uspelo »bežati« pred policisti, ki so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje. Kaj veliko boljši ni bil niti vidno opit moški v Dekanih, ki je sedel v avtu, parkiranem sredi ceste. Avto je bil prižgan, vključen smerokaz, moški pa nerazpoložen za pogovor s policijo. Pisali smo tudi o komaj polnoletnem najstniku, ki je podmazan z alkoholom z avtom pristal v potoku. V Ribnici pa se je pred dnevi moški, ki ga je imel krepko pod kapo, zaletel v gostilno. Na srečo ni nikogar poškodoval. Kakor tudi ne Nemec v kostumu Božička, ki je trčil v neko hišo in še avto. Darila so ostala cela, »dobri mož« je obljubil, da jih bo pravočasno dostavil.

Leteči bikec in pobegli muc

Redni bralci ene najbolj priljubljenih tedenskih rubrik v slovenskem časopisju vedo, da v njej mnogokrat nastopajo živali. Najraje imamo zgodbe s srečnim koncem, kakršna se je odvila prejšnji teden. Le kak dan pred božičem so kamniški gasilci sredi noči iz kanala rešili povsem obnemoglega kužka. Osušili so ga, ga v vozilu še ogreli, nato pa izsledili skrbnico, ki ji je pobegnil s povodca. Ves prestrašen je bil povsem navdušen, da je znova v poznanih rokah. Gasilci so sporočili, da jim intervencije z dobrim zaključkom predstavljajo dodatno motivacijo za opravljanje službe. Pred meseci so isti gasilci s pomočjo gorskih reševalcev s smreke reševali mucka, ki je bil tam ujet tri dni. Osem se jih je pognalo v višave, ko so se prebili do mačka, je ta z drevesa dol skočil kar sam. Bolj hvaležen je bil gasilcem in gorskim reševalcem bikec Srečko, ki so ga v začetku pomladi v Davči reševali iz hladnega tolmuna, v katerega je padel. Podhlajenega in izmučenega 400 kilogramov težkega bika so na koncu na bližnji travnik odpeljali kar s helikopterjem. Delo z živalmi so imeli tudi policisti. V Mariboru so izpod havbe avta rešili mucka, v Trebnjem so lovili nepridiprava, ki je s pašnika izmaknil bikca in čistokrvno telico, v nekem vinogradu pa so posredovali zaradi prašičev, ki so poškodovali trto. Vse zgodbe pa niso imele srečnega konca … na cestah (a še vseeno mnogo manj kot v klavnicah!) je namreč umrlo več srn, divjih prašičev, zajcev, ježkov, pa tudi krav in konjev.

Strel v lastno nogo

V letu 2023 smo kar veliko pisali tudi o (nerodnih) nesrečnežih, ki so se samopoškodovali, zgodbe pa bi lahko dali v podrubriko »saj ni res, pa je«. V Murski Soboti se je pred nekaj dnevi 78-letnik ustrelil v nogo s pištolo, ki jo je nespretno potegnil iz žepa trenerke. Lažje se je poškodoval, pištolo, za katero ni imel dovoljenja, pa so mu zasegli. Avgusta smo pisali o 69-letniku iz Sevnice, ki se je z zračno pištolo ustrelil v roko. Šlo je za nesrečo med lovom na tatinsko podgano, ki naj bi putkam kradla jajca. Preživela sta oba – tako žival kot nespreten strelec. Streljali so se tudi na Hrvaškem. Nasekan oče se je igral s pištolo, se ustrelil v dlan, metek pa je v roko zadel še njegovega otroka. Plačati je moral globo, kazni za neumnost pa, na žalost, ni dobil.

Žejni tatovi nad zidanice in kleti

Več sreče in spretnosti v prihajajočem letu želimo vsem nepridipravom, ki so se letos znašli na straneh črne kronike. Šalimo se, kakopak! Nekaterim načrtovana dejanja uspejo, v naši rubriki pa se znajdejo zaradi neobičajnosti plena. Pa poglejmo, kdo vse se je znašel v črni kroniki. Iz skladišča v Mariboru so neznanci ukradli cel tovornjak, poln alkohola. Po mestu se je šušljalo, da je šlo za krajo stoletja. Žejni tatiči so lomastili tudi po zidanicah in kleteh po celi deželi – v Slatini pri Ponikvi so ukradli 70 litrov mošta, enako količino (a z vinogradniškimi pripomočki) tudi v Semiču, alkohol pa so kradli tako iz hiš, v katere so vlomili, trgovin, gostiln. Bolj lačni so se osredotočali na klobase, pršute, na kile soli, pa tudi piščance in kokoši, ogromno telico in zajčke. Prav poseben prostor v peklu imajo tisti, ki kradejo slavljencem (v Krškem so iz avta ukradli darila in kuverte z denarjem), in pa gasilcem. V Podpeči je nekdo na veselici, na kateri so zbirali denar za novo vozilo in opremo, plačeval s ponarejenim denarjem in tako pil in jedel na njihov račun. Julija pa so trije mladi v spremstvu psa (ulovili so jih na kamero) prostovoljnim gasilcem v Šentjerneju iz vozila ukradli opremo za tehnično pomoč ob intervencijah. Sram naj jih bo! Visoko na lestvico najbolj spodletele kraje leta pa smo uvrstili nepridiprava, ki je izpred pekarne v Zagrebu odpeljal avto in nekaj ulic kasneje ugotovil, da je v njem tudi otrok. Takoj je skočil iz njega in pobegnil.

V uredništvu rubrike Od petka do petka vam želimo srečno novo leto in čim več trapastih, a nedolžnih ter seveda prav nič zaresnih črnokroničnih zgodbic.