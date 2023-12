Ministrstvo: Vračanje zemlje lovcem ni več predvideno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. marca letos v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o divjadi in lovstvu, ki še vedno ni bila sprejeta, razburila pa je predvsem Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, saj bi moral lovcem vrniti zemljišča, ki so jih bili ti pred tridesetimi leti dolžni prenesti nanj.