Košir, sedmi po kvalifikacijah, je bil eden od dveh, ki je izgubil dvoboj osmine finala, potem ko je izbiral progo, na koncu pa je zasedel 10. mesto. To je bila na tretji tekmi še njegova tretja uvrstitev med najboljših deset.

»Veseli me, da sem tudi v slalomu konkurenčen. Opravil sem nekaj dobrih voženj, očitno pa se v vseh teh letih še nisem naučil, da se je treba v cilj maksimalno stegniti. To me je danes spet stalo boljše uvrstitve. A sem zadovoljen z začetkom sezone, ki bo še dolga in bo še nudila možnosti za dokazovanje,« je po tekmi dejal 39-letni Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn. Tokratna tekma ga je spomnila na igre 2018 v Pyeongchangu, ko je podobno izgubil polfinalni obračun proti domačinu Sangho Leeju. Kotnik, bronasta z zadnjih olimpijskih iger, je bila drugič v sezoni 16., v kvalifikacijah se je v finalne boje uvrstila kot zadnja. Nato se je favoritinji Zogg dobro upirala, zaostala je 27 stotink sekunde.

Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 19., Marguč pa 34., ni se uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo.

Tretjič v karieri je zmagal Italijan Daniele Bagozza, v finalu je bil boljši od Avstrijca Arvida Aunerja, tretje mesto je osvojil še en Italijan Edwin Coratti. Na vseh treh tekmah sezone so vsa mesta osvojili italijanski in avstrijski tekmovalci.

Pri dekletih 27-letna Nemka Ramona Hofmeister v sezoni ostaja nepremagana, dobila je še tretjo tekmo, 18. v svetovnem pokalu in tretjo v paralelnem slalomu. V ponovitvi finala z zadnjega paralelnega veleslaloma v Cortini je premagala Italijanko Lucio Dalmasso. Tretje mesto je zasedla Avstrijka Sabine Schöffmann, ki je v malem finalu ugnala Švicarko Zogg.