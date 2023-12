Ameriško podjetje Apple je v ZDA prenehalo prodajati svoje pametne ure apple watch series 9 in apple watch ultra 2 v svoji spletni trgovini. V nedeljo naj bi sledila tudi prekinitev prodaje omenjenih ur v Applovih fizičnih prodajalnah v ZDA. Razlog za potezo je razsodba ameriške mednarodne trgovinske komisije (ITC), ki je ugodila pritožbi ameriškega podjetja Masimo, da je Apple v svoje pametne ure vgradil tehnologijo, s katero krši Masimove patentne pravice. Prepoved prodaje in uvoza omenjenih naprav v ZDA naj bi uradno začela veljati 26. decembra. Do tedaj lahko Apple sicer še vedno upa, da bi posredovala administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna in izrekla veto na odločitev komisije, a strokovnjaki opozarjajo, da ta scenarij ni najbolj verjeten. Jabolko spora med Applom in Masimom je sicer Masimova tehnologija za merjenje količine kisika v krvi oziroma tipala SpO2.

Spor med ameriškima podjetjema ima že dolgo brado. Apple je pred desetletjem celo želel sodelovati z Masimom pri razvoju tipala za merjenje kisika v krvi za Applove nosljive naprave. Iztegnjena roka se je pozneje spremenila v lepljive prste, ko je Apple v svoje vrste zvabil več pomembnejših inženirjev in čelo šefa za zdravje. Leta 2020 je Applu naposled uspelo na trg spraviti svojo prvo pametno uro s tipalom SpO2 (watch series 6). Masimo se je na Applov uspeh odzval s tožbo. Podjetju je očital krajo poslovnih skrivnosti in kršitev desetih patentov. Potem ko se postopek ni sklenil v doglednem času, so leta 2021 vložili novo tožbo. Tokrat na ITC. Apple se je na tožbi lani odzval s svojo lastno tožbo, v kateri je Masimu očital, da njihova pametna ura w1 kopija Applovih pametnih ur. ITC je v začetku leta presodil v korist Masima.

Patenti se iztečejo leta 2028

Prepoved uvoza in prodaje že uvoženih Applovih ur je komisija izrekla oktobra, 26. decembra pa se izteče tudi 60-dnevno obdobje, ko bi lahko svoj veto na odločitev podal predsednik ZDA. Applu se je ta sreča enkrat v preteklosti sicer že nasmehnila. Tedanji predsednik Barack Obama je leta 2013 izrekel veto na prepoved uvoza iphonov v ZDA. Tedaj je Apple izgubil pravdo z južnokorejskim Samsungom glede patentov tehnologije za mobilni prenos podatkov. Tedaj je šlo za tožbo tujega neposrednega konkurenta, ki bi s prepovedjo dobil veliko korist na ameriškem trgu v času, ko se je kar lomilo, kdo bo prevladal, kar je verjetno spodbudilo ameriškega predsednika k posredovanju. Tokrat gre za dve ameriški podjetji. Strokovnjaki zato ne verjamejo, da bi se Applu sreča lahko nasmehnila vnovič.

Pri Applu pravijo, da preučujejo paleto pravnih in tehničnih ukrepov, s katerimi bi se lahko rešili iz godlje. Na odločitev se lahko pritožijo, a bi znal postopek trajati 18 mesecev, kar bi zadušilo prodajo v izteku življenjskega cikla te generacije Applovih pametnih ur. Ker prodaja pametnih ur ni preživetvenega pomena za podjetje, verjetno tudi ne bi dobili zelene luči za nadaljnjo prodajo do zaključka pritožbenega postopka. Prepoved uvoza bi lahko v teoriji zaobšli s selitvijo proizvodnje ur iz tujine v ZDA, a bi bil to zelo zahteven in dolgotrajen postopek. Med možnostmi se omenja tudi programska posodobitev, ki bi onemogočila delovanje SpO2, a naj bi pri podjetju Masimo vztrajali, da se kršitve patentov nanašajo na strojno opremo. Programska blokada fizičnega tipala zato morda niti ne bi zadostovala. Apple bi lahko zaplet rešil s poravnavo z Masimom. Če to ne bo mogoče, na naslednjih generacijah Applovih ur tega tipala verjetno ne bo. Vsaj do leta 2028, ko Masimu potečejo patenti. Odločitev ICT na prodajo v EU ne vpliva, zna pa vplivati na to, kakšne bodo v prihodnje Applove ure tudi pri nas.