V preiskavi bodo preverili, ali podjetje X izpolnjuje svoje obveznosti pri preprečevanju širjenja nezakonitih vsebin in dezinformacij, zagotavljanju preglednosti delovanja platforme in oblikovanju uporabniškega vmesnika. Komisija bo sicer upoštevala zaveze podjetja X k odpravi morebitnih nepravilnosti. Rok za zaključek postopka ni določen. V primeru dokazanih kršitev lahko komisija podjetju naloži globo, ki znaša do šest odstotkov globalnega prometa podjetja. V izrednih okoliščinah lahko pristojni organi podjetju začasno prepove delovanje v EU.