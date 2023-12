Kljub temu, da so policisti za konec tedna napovedovali poostren nadzor nad prometno varnostjo, opozorila najbolj problematičnih posameznikov niso dosegla oziroma jim zalegla. Za volanom so zasačili kup pijanih voznikov, med katerimi je izstopal 66-letnik Dolenjec, ki je sredi popoldneva v Sadinji vasi pri Dvoru zbil tri pešce in pobegnil. Izkazalo se je, da je zaradi vožnje preblizu desnemu robu cestišča in opitosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v 26-letnico in 28-letnika, ki sta pred seboj potiskala otroški voziček z majhnim otrokom. Vsi trije so se v nesreči lažje poškodovali in so potrebovali pomoč v nomeški bolnišnici. Policisti so sprožili iskalno akcijo za pobeglim voznikom in ugotovili, da je isti voznik v bližnjem Mačkovcu pred Dvoru pred tem trčil že v hidrant. Ko so ga izsledili, je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola, kar je bistveno več od dovoljenega. Čaka ga kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Alkohol je botroval prometnim nesrečam tudi na drugih koncih Slovenije. V nedeljo popoldne je na Taboru v Mariboru voznik avtomobila oplazil drugo vozilo, izkazalo pa se je, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z 1,12 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Le malo manj kot miligram alkohola je napihal tudi 64-letnik, ki je na Gorenjskem v okolici Blejske Dobrave trčil v ograjo in nasedel na robnik ob cesti. Na Gorenjskem je divjal tudi 38-letnik s kar 1,14 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ki se je pri vključevanju v krožišče na Bledu zaletel v avtomobil pred seboj, nato pa se je lotil še policistov, tako da se je moral trezniti na policijski postaji.