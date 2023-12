Japonski premier Fumio Kishida je obe izstrelitvi označil za »grožnjo miru in stabilnosti«, prav tako ju je hitro obsodil ameriški State Department. »Ti izstrelitvi, tako kot druge izstrelitve balističnih raket, ki jih je Pjongjang izvedel letos, kršita številne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov,« so zapisali v izjavi.

Predstavniki ZDA in Južne Koreje so imeli konec tedna v Washingtonu drugo zasedanje posvetovalne skupine, na katerem so govorili o odvračanju potencialnega jedrskega napada iz Severne Koreje in ponovili, da bi to pomenilo konec sedanjega režima v Pjongjangu.

»To je odkrita najava jedrske konfrontacije z uporabo jedrskega orožja proti Ljudski republiki Koreji. Vsak poskus uporabe oboroženih sil proti Ljudski republiki Koreji bo naletel na preventivni in smrtonosni nasprotni ukrep,« pa je po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA, ki jo navaja AFP, sporočila vlada v Pjongjangu.

Južnokorejska vojska je davi sporočila, da je severnokorejska balistična raketa dolgega dosega (ICBM) po izstrelitvi preletela okrog 1000 kilometrov in nato padla v Japonsko morje. Japonsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je šlo za raketo z dometom več kot 15.000 kilometrov, ki bi lahko zadela katerikoli cilj v ZDA.

Severna Koreja je letos opravila že več kot 100 poskusnih izstrelitev raket, kar je v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta ZN.