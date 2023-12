»Kareem je doživel nesrečni padec med koncertom in si je pri tem zlomil kolk,« je sporočila tiskovna predstavnica legendarnega nekdanjega košarkarja Los Angeles Lakers Deborah Morales. »Zelo smo hvaležni za vso podporo, ki jo prejema, še posebej pa losangeleškim gasilcem, ki so Kareemu pomagali na prizorišču, in ekipi bolnišnice UCLA, ki mu nudijo odlično oskrbo.«

Šestkratni prvak in šestkratni najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA je po uspešni karieri postal igralec, pisatelj in aktivist glede številnih družbenih vprašanj. Napisal je več kot 10 knjig, leta 2016 pa je prejel tudi odlikovanje od takratnega predsednika ZDA Baracka Obame.