Obramba je za voznika predlagala oprostitev, tožilstvo pa je zahtevalo dve leti in štiri meseca zaporne kazni. Temu je sodnica Barbara Franca dodala še 11 mesecev in 56-letniku prepovedala vožnjo motornega vozila. Sodba še ni pravnomočna, poročajo v Slovenskih novicah.

Romunskemu vozniku je tožilstvo očitalo, da je v megli na spolzkem cestišču z izrabljenimi pnevmatikami na tovornjaku scania vozil prehitro. Namesto dovoljenih 80 kilometrov na uro naj bi tik pred trkom vozil 88 kilometrov na uro. Tako naj bi povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je umrla voznica, tri osebe pa so bile hudo poškodovane.

Udeleženih 56 vozil

Obramba je trdila, da njegova vožnja ni imela vpliva na potek dogodkov, saj da so bila vozila, ko je pripeljal na kritično točko, »razmetana po cesti«. Če bi bili pasovi prevozni, se nesreča ne bi zgodila, njene navedbe povzemajo Slovenske novice.

Na primorski avtocesti se je 30. januarja 2016 zgodila doslej v Sloveniji najhujša prometna nesreča po številu udeleženih vozil. Policisti so po obsežnih preiskavah ugotovili, da se je zgodilo 20 prometnih nesreč, štirje ljudje so umrli, sedem je bilo hudo poškodovanih, 18 lahko, 99 jih jo je odneslo brez poškodb. Udeleženih je bilo 56 vozil, sedem tovornjakov, avtobus in 48 osebnih avtomobilov. Vzrok nesreče je bila slaba vidljivost zaradi goste megle.