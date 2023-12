Vodenje zavoda bo prevzela že v soboto, saj je delovno razmerje sedanjemu direktorju poteklo ob razrešitvi na mestnem svetu.

Danes izvoljena vršilka dolžnosti (v.d.) direktorice je v izjavi po izredni seji za medije povedala, da se bo že v ponedeljek sestala z vsemi zaposlenimi, se seznanila z delovnimi procesi znotraj zavoda, dokumentacijo in poslovanjem. Ob tem je poudarila, da morajo še naprej graditi na posebni zgodbi čezmejnega somestja, dobro pripravljeni Prijavni knjigi in programu, ki obeta.

»Moji trije glavni poudarki bodo na vzpostavitvi dobrega, medsebojno usklajenega delovanja med glavnimi institucijami EPK GO! 2025, na izboljšani komunikaciji in promociji tako na mednarodni kot na lokalni ravni ter na večji vključenosti lokalnega prebivalstva. Prestolnica namreč nikakor ne sme biti izolirana institucija, prestolnica kulture smo mi vsi,« je še dejala.

Pri prvem cilju je ključ v dobrem sodelovanju javnega zavoda GO! 2025 in obeh Goric, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO ter vseh ostalih vključenih deležnikov. Pri drugem cilju bodo poskušali izboljšati komunikacije z javnostmi in promocije - tako mednarodne kot domače. Tretji cilj pa bo vključeval lokalno prebivalstvo s sodelovanjem na dogodkih, na javnih razpravah, s soustvarjanjem spremljevalnih programov in s sodelovanjem na delavnicah. »Tako bomo dobili živahen utrip mesta, zanimivega tako za domačine kot za obiskovalce,« je še prepričana Mija Lorbek.

Nad zamenjavo vodstva javnega zavoda niso bili navdušeni vsi svetniki, saj jih je za njeno imenovanje glasovalo 16, osem jih je bilo proti. Podoben je bil tudi izid glasovanja o razrešitvi prejšnjega direktorja Gorazda Božiča, ki so ga zagovarjali predvsem svetniki iz vrst Goriška.si, iz katerih je prihajal tudi prejšnji novogoriški župan Klemen Miklavič. Njihova svetnica Tina Krog je pred glasovanjem o razrešitvi dejala, da je bila zamenjava direktorja politični manever.

Mija Lorbek ima veliko izkušenj v projektu EPK, saj je bila od nastopa službe na novogoriški občini koordinatorica za EPK in je projekt ves čas spremljala. V sam proces Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica je vključena že več let, sprva je bila programska vodja novogoriškega Xcentra, nato mentorica pri enem izmed projektov iz Prijavne knjige ter kasneje kot zastopnica mestne občine v medresorski skupini ministrstev za EPK, nekaj časa je bila skrbnica pogodbe za EPK pri ministrstvu za kulturo.

Nova v.d. direktorice je trenutno članica posvetovalne skupine za infrastrukturo EPK, predsednica posvetovalne skupine EPK za turizem, nekaj časa je bila tudi odredbodajalka za poslovanje javnega zavoda GO! 2025.