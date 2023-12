Rad bi verjel

Počasi začenjam razumevati vse tiste, ki ne želijo verjeti, da se Zemlja segreva. Z vsako novo podnebno konferenco se mi namreč zdi, da tudi meni ne preostane drugega, kot da začnem verjeti, da je ogljikov dioksid božji plin, katerega vdihavanje krepi človekovega duha. Ker kaj drugega človeku preostane, ko gleda, kako nemočna je vsa znanost tega sveta v boju zoper realpolitiko, ki je le drugo ime za človeški pohlep in neumnost in ki ne zmore in tudi ne želi videti niti nekaj let naprej v prihodnost. Niti toliko, da bi na hitro pokukala v jutrišnji svet, v katerem bodo živeli naši otroci.