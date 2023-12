V gorah so že nekaj tednov zahtevne zimske razmere, ki jih zaznamujejo nizke temperature, veter, sneg, led, kratek dan, megla in večinoma zaprte planinske koče. Te in druge specifike dajejo zimi v visokogorju upravičen sloves nevarnega obdobja. Odhod v gore zato zahteva natančne predpriprave, veliko izkušenj, dobro in ustrezno opremo, predvsem pa veliko mero previdnosti, ki do določene mere lahko izravna marsikatero nevarnost, so na policiji opozorili v današnji izjavi za javnost.

Stopnja nevarnosti snežnih plazov je trenutno zmerna. V sredogorju je snega malo, več pa ga je v visokogorju, kjer debelina snežne odeje nad 2000 metrov nadmorske višine hitro narašča. Ne glede na debelino snežne plasti je sneg že ustvaril okoliščine, ki močno dvigajo stopnjo nevarnosti.

Z vsakim sneženjem se razmere namreč spreminjajo, zato bo nevarnost nesreč in snežnih plazov z vsakim sneženjem in spremembo večja. Izredno nevarna so že v aktualnih razmerah prečenja izpostavljenih pobočij in vrhovi z napihanim snegom zaradi opasti, so v sporočilu za javnost zapisali na policiji.

Zima je »zobe« pokazala tudi prejšnji teden

Tragične nesreče v lanskem januarju dokazujejo, da so lahko gore pozimi nevarne kljub navidezno dobrim razmeram in primerni opremi pohodnikov. Zima je »zobe« pokazala tudi prejšnji teden, v nedeljo, ko je po prejetem dopoldanskem obvestilu o dveh poškodovanih osebah na območju Hruškega vrha stekla iskalno-reševalna akcija. Tuja državljana so iskali v izjemno zahtevnih razmerah, s helikopterjem Slovenske vojske in na klasičen način.

Predstavniki gorske policijske enote, planinske zveze in letalske policijske enote gornikom svetujejo, naj pred turo preverijo razmere, naredijo natančen načrt in preverijo, ali imajo vso opremo, tako osnovno kot posebno tehnično opremo. Osnovno opremo predstavljajo dobri pohodni čevlji, kakovostna in rezervna oblačila, rokavice, kapa, gamaše za zaščito pred vdorom snega v čevlje, topli napitki in hrana.

Nujen del opreme so tudi zemljevid, čelna svetilka, prva pomoč, telefon s polno baterijo in alufolija za zaščito pred podhladitvijo. Podobno funkcijo, kot jo ima alufolija, ima lahko tudi velika plastična vreča.