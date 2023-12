»To je absolutno spolitizirana odločitev - želja EU, da na ta način izkaže podporo tem državam,« je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Vsekakor pa lahko takšne nove članice dejansko destabilizirajo EU,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Po besedah Peskova želi Bruselj nekdanje sovjetske države nastrojiti proti Moskvi. »Delajo vse, da bi razjezili Rusijo in te države naperili proti njej,« je poudaril.

Ob tem so v Kremlju pozdravili potezo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je ponoči kot edini voditelj članice EU blokiral 50 milijard evrov pomoči za Kijev v okviru dolgoročnega proračuna EU (MFF). Podporo nadaljnji pomoči EU Ukrajini pogojuje z odmrznitvijo vseh evropskih sredstev, namenjenih Madžarski.

»Madžarska je suverena država. Ima svoje lastne interese. In Madžarska v nasprotju s številnimi evropskimi državami odločno brani svoje interese, kar nas navdušuje,« je pojasnil Peskov.

Voditelji članic EU so sinoči podprli začetek pristopnih pogajanj Ukrajine in Moldavije z EU, Gruziji pa podelili status kandidatke za članstvo. Dogovorili so se tudi, da bodo pogajanja z Bosno in Hercegovino začeli, ko bo ta dosegla določeno raven izpolnjevanja pogojev za članstvo.