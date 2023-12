Kdaj naj bi potekala stavka, danes predsednica sindikata Mirjana Janjić ni mogla natančno povedati, saj pričakuje, da bo uprava družbe vendarle prisluhnila njihovim zahtevam. V soboto bodo v nekaterih Tuševih prodajalnah sprožili nekatere opozorilne sindikalne aktivnosti.

Leta 2021 ustanovljeni sindikat prav tako zahteva odpravo šikaniranja in trpinčenja v poslovalnicah, zamenjavo poslovodij, ki trpinčijo zaposlene, uvedbo izobraževanja za poslovodje o varnem, zdravem in spoštljivem delovnem okolju v sodelovanju s sindikatom ter takojšnjo rešitev odprtih primerov mobinga v korist ustrahovanim delavcem, tudi z umikom poslovodij.

Med zahtevami so tudi zagotovitev več delavcev na izmeno, natančen dogovor o načrtu za sistematično pridobivanje novih kadrov, vrnitev vseh odvzetih dodatkov, določitev konkretne poslovalnice in delovnega mesta, zaščita starejših delavcev in staršev majhnih otrok ter zagotovilo, da ob prenosu podjetja na novega lastnika, družbo Mercator, ne bo odpuščanj in nižanja delavskih standardov.

Generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič je dejal, da potekajo pogajanja za podpis aneksa h kolektivni pogodbi. Po njegovih besedah je v slovenski trgovski dejavnosti zaposlenih več kot 100.000 delavcev, lani pa so ustvarili milijardo evrov dobička. Ocenil je, da so zaposleni v trgovini zelo preobremenjeni, nove delavce pa je težko najti. Če ne bo dodatnih zaposlitev, Rožič pričakuje, da se bo obratovalni čas številnih trgovin občutno skrajšal, posamezne trgovine pa bodo morale svoja vrata tudi zapreti.

Rožič je poudaril, da lastniki trgovin znova zahtevajo odprtje trgovin 16 nedelj letno. Zato so v sindikatu začeli zbirati podpise pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini, ki jo je od 8. decembra do danes podpisalo okoli 4700 delavcev.