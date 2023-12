Bennett je na najboljši možni način izkoristil spreminjajoče se razmere na sicer skrajšani progi Saslong ter se s številko 34 zavihtel na najvišje mesto na razpredelnici. Prehitel je oba favorita za zmago na današnjem smuku, nadomestnem za odpadlo tekmo iz Zermatt/Cervinie. Za njim sta ostala tako zmagovalec smukaškega seštevka minule zime Kilde kot tudi lanski svetovni prvak v smuku Odermatt.

Enaintridesetletni Kalifornijec je vpisal drugo zmago v svetovnem pokalu. Obe ima s smukov in obe zmagi je dosegel v Val Gardeni. Prvič je na tem prizorišču zmagal pred dvema letoma. V izjavi po koncu tekme je potrdil, da tudi sam ni pričakoval takšnega razpleta.

Na tekmi so nastopili trije Slovenci, dva sta se uvrstila v najboljšo trideseterico, Hrobat in Čater, Nejc Naraločnik (+1,42) je končal na 44. mestu. »Vožnja se mi je zdela kar v redu, a z eno napako, brez nje bi bil lahko še kakšno mesto višje. Smo pa bili tekmovalci zelo skupaj, ena manjša napaka pa te v bistvu ni,« je dejal Hrobat. Zaostanki na današnjem smuku so bili bolj podobnim zaostankom na kakšnem slalomu. Trideset tekmovalcev se je zvrstilo v manj kot eni sekundi.

Gorza: Fantje so na določenih odsekih zelo blizu najboljšim

»Končno smo začeli sezono, prva tekma pozno, ampak vendarle pod streho,« je povedal trener slovenske moške ekipe za hitri disciplini Aleš Gorza. »Šlo je za specifično tekmo, na skrajšani progi iz superveleslalomskega starta. Dobro je to, da so fantje na določenih odsekih pokazali, da so zelo blizu najboljšim, ni pa bilo nobene vožnje, ki bi bila brez napak,« je imel po uvodnem smuku mešane občutke slovenski trener.

»Predvsem me moti Martinov spodnji del, kjer je izgubil preveč, lahko bi bil z lahkoto uvrščen do 20. mesta, Miha bi lahko tudi bil višje brez te večje napake. Je pa dobro to, da smo začeli sezono z dvema tekmovalcema v točkah in lahko pozitivno zremo naprej,« je še dejal. »V soboto bo tu nov smuk, popolnoma drugačen, ko bo proga z vrha in bo zato tekma drugačna, tudi razlike bistveno večje. V petek pa je pred nami superveleslalom, s katerim smo v zadnjih sezonah imeli kar precej težav. Upam, da bomo tudi jutri v superveleslalomu pokazali napredek in da izboljšamo rezultate iz zadnjih sezon v superveleslalomu,«j e napovedal Gorza.

Val Gardena gosti uvodno dejanje sezone v hitrih disciplinah svetovnega pokala alpskih smučarjev po odpovedanih tekmovanjih v Zermatt/Cervinii in Beaver Creeku. V petek bo na sporedu superveleslalom, v soboto pa bo sledil še klasični smuk.