33-letnika iz Kranja, ki ga je Slovenija iskala z Europolovo tiralico zaradi trgovine z mamili, so v spektakularni akciji policijskih specialcev prijeli v ponedeljek na Jahorini.

Samardžijo so, piše sarajevski Avaz, prepeljali v državne zapore v Vojkovićih na južnem obrobju Sarajeva.

Posnetek zaslona, Google Maps

Državne zapore v Vojkovićih so dokončali pred tremi leti, tam pa prestajajo kazni obsojenci najhujših kaznivih dejanj. Kako je videti življenje za rešetkami, je preverila ekipa sarajevske televizije Oslobođenje:

Kranjčan je obdolžen preprodaje drog, sodeloval naj bi pri operacijah črnogorskega mamilarskega klana. Člane združbe so ujeli pri tihotapljenju in prodaji več kot 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina. Sarajevski Avaz piše tudi, da je Samardžija po pobegu iz Slovenije za posle, povezane z mamili, uporabljal zloglasno aplikacijo Sky. Poleg tega naj bi bil osumljen tudi, da je grozil policistu.

Podrobneje smo o domnevnih kaznivih dejanjih Mladena Samardžije pisali tukaj.