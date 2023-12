Iz Dolomitov, kjer se bo od danes do ponedeljka s petimi tekmami nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju, sta se včeraj javila glavna predstavnika discipline Miha Verdnik in Janez Slivnik. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik je povedal, da so številne odpovedi na začetku sezone povzročile kaos znotraj reprezentanc. Morda v slovenski nekoliko manjšega, ker je večina smučarjev za dosego želenega nivoja potrebovala več časa kot v preteklosti. Žan Kranjec je imel težave z opremo, zato zaradi odpovedi tekme v Söldnu ni bil rezultatsko kaznovan za slabšo pripravljenost. Tekmovalci v hitrih disciplinah pa po besedah vodje reprezentanc Janeza Slivnika zaradi slabih razmer v Evropi dva meseca niso opravili kvalitetnega treninga. Vse od septembra, ko so se vrnili iz Južne Amerike, do konca novembra, ko so trenirali v Copper Mountainu v Koloradu.

Killington vlil nekaj upanja

»Vzdušje v reprezentancah je kljub vsemu, kar se dogaja na začetku sezone, dobro,« zatrjuje Miha Verdnik. »Malce turobnejše je bilo v ženski ekipi tehničnih disciplin, saj rezultatski izkupiček na začetku ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Toda slalom v Killingtonu je znova vlil nekaj upanja, saj smo dosegli lep ekipni uspeh,« je nadaljeval Verdnik ter dal nekaj spodbudnih informacij, kar zadeva nadaljevanja sezone: »Ko slišim besedo vreme, se kar zmrazim. Vremenske napovedi najraje sploh ne bi gledal. Zaradi sneženja je zadnji trening v Val Gardeni odpadel, a verjamem, da bomo od danes vendarle izpeljali program.«

Verdnik se je v pogovoru s slovenskimi novinarji dotaknil kompleksnosti, ki jih prinaša nova oprema. Odkrito je dejal, da v slovenski reprezentanci za razliko od nekaterih tekmecev ni smučarskih talentov, ki bi lahko kljub slabšemu treningu na tekmi pokazali svoje mojstrstvo. »To je eden od razlogov, da nam na začetku sezone ni šlo po načrtih. Lahko pa rečem, da je bil doslej najboljši torkov trening smukačev v Val Gardeni. Predvsem Miha Hrobat je bil do napak hiter,« je pojasnil. »Na prvi veleslalomski tekmi sezone v Val d'Iseru smo lahko minuli konec tedna opazili, da raven smučanja ni bila na ravni pretekle sezone. Zakaj je tako, je težko reči, saj bosta več pokazali že naslednji preizkušnji v Alti Badii,« je izpostavil Verdnik.

Manjka 40 odstotkov snega

Janez Slivnik se je najprej dotaknil odpadlih smukov v Zermattu in Cervinii. Pravi, da je v treh tednih, kolikor jih je slovenska reprezentanca preživela na prizorišču in okolici, doživela le dva lepa dneva, zato je vprašljiva tudi prihodnost tekem na ledeniškem prizorišču. Dodal je, da so se na začetku sezone uresničili nekateri najbolj črni vremenski scenariji, kar je bilo moč opaziti v Val d'Iseru, kjer organizatorji niso mogli izpeljati slaloma. Dotaknil se je tudi bližajoče jubilejne 60. Zlate lisice, kjer bo po funkciji vodja priprave proge. »Slišim, da v Kranjski Gori sneži. Želim si, da bi napadlo veliko snega. Nobena skrivnost ni, da nam za organizacijo tekme manjka še 40 odstotkov snega, zato je zelo pomembno, da bi dobili čimveč naravnega. Problem v zadnjih tednih je bila kalna voda. Obilno deževje je namreč dvignilo mulj v Savi, zato snežni topovi niso mogli izdelovati snega. Upam, da so serviserji na terenu to težavo odpravili ter da bomo lahko v naslednjih treh dneh naredili čimveč umetnega snega. Ker vremenska napoved v naslednjih tednih ni najboljša, bodo naslednji trije dnevi zelo pomembni za usodo Zlate lisice,« sporoča vodja slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc.

Slivnik je potrdil besede glavnega trenerja Klemna Berganta, da je Tijan Marovt zelo hiter na treningih, kjer premaguje tudi uveljavljene slalomiste, a vsi čakajo, da bo smučanje prenesel na tekmo. V naslednjih dneh ga čakajo preizkušnje v evropskem pokalu, v tem koledarskem letu pa še tekma svetovnega pokala v Madonni di Campiglio. Poškodba Anje Oplotnik, ki jo čaka operacija prednjih križnih kolenskih vezi, je razredčila slovensko žensko reprezentanco v evropskem pokalu, kjer je glavni up sedaj Nika Tomšič. »Za Andrejo Slokar pa je najpomembnejše, da ostane potrpežljiva. Zlom palca na roki ji je onemogočal kvalitetni trening v Južni Ameriki, zato po številu prevoženih slalomskih vratic zaostaja za željami. S sedmim mestom v Killingtonu je dokazala, da je lahko zelo hitra. Morda pa bo najboljša ob koncu sezone, kot je že bila pred poškodbo, ko je zmagala na slalomu v Franciji,« je zaključil Slivnik.

0 zmagovalnih stopničk do današnjega dne so osvojili slovenski zimski športniki, najboljši uvrstitvi alpskih smučarjev pa sta 7. mesti Žana Kranjca in Andreje Slokar.