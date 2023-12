Nagovor si lahko v prenosu ogledate tukaj

Kot je predsednica republike zapisala v dopisu predsednici DZ, želi predstaviti svoje mnenje in stališče, "povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe". Pričakovati pa je, da se bo v nagovoru dotaknila aktualnega dogajanja na domačem in zunanjem političnem parketu.

Pirc Musar je namreč že v času kampanje pred predsedniškimi volitvami poudarjala, da zagotovo ne bo tiho in da se bo na aktualne teme odzivala tudi javno. To je od nastopa mandata decembra lani nekajkrat tudi že storila. Nedavno je tako denimo ocenila, da vlada Roberta Goloba lahko uspe samo na način, da začne izpolnjevati pred volitvami dane obljube. Zavzela se je tudi za nekatere ključne reforme, na čelu z zdravstveno.

Glede zunanje politike je zatrdila, da je Slovenija navzven enotna, obsodila je tako "zločin Hamasa" kot "grozovite povračilne ukrepe Izraela" ter se zavzela za "več Evrope" na Zahodnem Balkanu.

Po pričakovanjih se bo teh tem dotaknila tudi danes.