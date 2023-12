Za košarkarje Cedevite Olimpije bi morale biti evropske tekme med tednom tiste, ki bi jih čakali z veseljem, a se je po katastrofalnem uvodu v evropski pokal vse skupaj sprevrglo v nočno moro. Ljubljančani imajo namreč na računu kar deset porazov in so še vedno brez zmage, črna serija pa je skupaj z lansko sezono dolga že 15 tekem. Glede na predstave zmajev pod trenerjem Simonejem Pianigianijem pa nič ne kaže na to, da bi se lahko končala. Zmaji v 11. krogu drugega kakovostnega evropskega tekmovanja danes ob 20.15 gostujejo v Badaloni, kjer se bodo udarili z Joventutom.

Rašid Mahalbašić naj bi že zapustil Olimpijo

Medtem ko Cedevita Olimpija niza negativne rekorde v evropskem pokalu, v ligi ABA nekako še zbira zmage. Nazadnje je na kolena spravila zadnjeuvrščenega Mornarja v Baru, a z igro znova pretirano ni blestela. Celotna negativna klima zaradi trenerja Pianigianija se sicer vse bolj pozna tudi na obisku tekem, saj se je na zadnji evropski v Stožicah proti Hapoelu iz Tel Aviva zbralo le še okoli 1000 navijačev. Na prvem treningu po njej je po naših informacijah počilo, saj je novinec v moštvu Rašid Mahalbašić od trenerja zahteval pojasnila, zakaj ga je pripeljal, če ga praktično ne uporablja na tekmah. Prišlo naj bi do besednega obračunavanja med njima, po katerem naj bi Mahalbašić zapustil klub, čeprav uradnega obvestila za javnost ta še ni poslal. V napovedih pred tekmama z Mornarjem in Joventutom so zapisali le, da avstrijski reprezentant ni odpotoval z moštvom, temveč je ostal v Ljubljani. Še naprej pa sta zaradi poškodb odsotna Shawn Jones in Aleksander Šaškov.

Joventutu sicer v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih. Moštvo trenerja Carlesa Durana je trenutno pri petih zmagah in porazih ter se krčevito bori za mesta, ki peljejo v končnico, zato bodo proti Ljubljančanom še toliko bolj motivirani. Hkrati se zdi, da so v zadnjem obdobju končno le ujeli formo, ki so si je želeli. Na računu imajo namreč štiri zaporedne zmage, po dve v evropskem pokalu in španskem prvenstvu. Po vrsti so na kolena spravili Prometej, Baskonio, Bešiktaš in Obradoiro.

Olimpija sredi decembra še vedno išče kemijo

»Zagotovo se bo Joventut predstavil v zelo dobri formi, saj so naši tokratni tekmeci slavili zmago na zadnji tekmi v evropskem pokalu, prav tako so zmagali v državnem prvenstvu. Igrajo zelo dobro, poleg tega igrajo doma. Pri nas ni veliko sprememb v primerjavi z zadnjo tekmo v regionalni ligi. Še vedno smo pri devetih igralcih, postopoma pa se nam v polni pogon priključuje Nikola Radičević. Igralci dajejo vse od sebe, ne glede na to, da niso vsi v optimalni formi. Tekme si skupaj s potovanji sledijo praktično na 48 ur, zato moramo najti energijo in jo pokazati proti Joventutu. Vsako posest moramo izkoristiti za to, da gradimo kemijo, saj moramo ob odsotnosti Klemna Prepeliča začeti igrati drugačno košarko z drugačnimi rešitvami in to moramo početi po svojih najboljših močeh,« pravi trener Olimpije Simone Pianigiani.

»Joventut je zelo kakovostna ekipa. Ne glede na to, da je imela v tej sezoni nekaj vzponov in padcev, naši tekmeci ciljajo na sam vrh tekmovanja. Če jim želimo biti kos, moramo biti maksimalno osredotočeni in pripravljeni. Čakamo na prvo zmago v evropskem pokalu in upam, da se iz Badalone vrnemo z uspehom,« pa razmišlja Gregor Glas, ki bi si zagotovo zaslužil več zaupanja glavnega trenerja.