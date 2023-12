»Smo v vojni, ki ne poteka samo na bojišču, ampak tudi v virtualnem prostoru, in žal smo zaradi te vojne bili prizadeti,« je dejal generalni direktor podjetja Kyivstar Oleksandr Komarov. Pojasnil je, da je bil namen napada predvsem čim večje uničenje infrastrukture za informacijsko tehnologijo. »Ta cilj so delno dosegli,« je dodal.

Zaradi napada so bile onemogočene mobilne komunikacije in dostop do interneta, podatki potrošnikov pa niso bili ogroženi, je sporočilo podjetje. Tudi ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je poročal o obsežnih motnjah v omrežju Kyivstar.

Motnje v omrežju so sicer prizadele več storitev in podjetij v državi. Oblasti v mestu Sumi so denimo opozorile, da sistem za opozarjanje na zračne napade začasno ne bo deloval. Tiskovni predstavnik banke PrivatBank Oleg Serga pa je sporočil, da je bilo moteno delovanje nekaterih storitev banke.

Tarča kibernetskega napada je bila tudi ena največjih ukrajinskih bank, Monobank. Kot je pojasnil soustanovitelj banke Oleg Gorokovski, je bil Monobank tarča napada za porazdeljeno zavrnitev storitve (DDoS). Dodal je, da je sedaj vse pod nadzorom.

Ukrajinska obveščevalna služba GUR je medtem danes sporočila, da jim je uspelo vdreti v ruski davčni sistem.